Конфлікт в Шабо: мешканці заявили про рейдерство та погрози з боку Лакарена

Про погрози та рейдерство з боку Кристофа Лакарена заявляють мешканці села Шабо на Одещині.

На їх переконання, французький винороб – аферист, а його діями мають зацікавитися правоохоронні органи. Вони вже звернулися до президента та голови ОДА з проханням захистити їх права, передає "Думская.Net".

Відтак, у листі власники паїв стверджують, що з ПП "Лакарен" не заключали договорів на право користування землею. Водночас, придбання ним 130 га виноградників визнано недійсним у судовому порядку.

Відбувається фактичне рейдерство з боку цього громадянина Франції! Не виключаємо, що останній так званий "підпал виноградників" (а насправді – бур’яну на невеликій території) – це ще один привід не віддавати нам наше законне майно,

– йдеться у зверненні.

У листі місцеві мешканці також звертають особливу увагу на методи Кристофа Лакарена у вирощуванні винограду. За їх свідченнями, підприємець занапастив територію: «Лакарен подає себе, як "великого інвестора та винороба"! Хоча від його діяльності йде лише шкода: замість винограду росте бур’ян, через недогляд та відсутності роботи земля псується, втрачає родючість, засмічуються багаторічними кущами, деревами та небезпечною карантинною амброзією, у літній період виникає небезпека пожеж що може спричинити займання житла сусідніх вулиць тощо».

Зазначимо, 25 серпня Кристоф Лакарен повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що нібито невідомі підпалили його виноградник. У свою чергу, правоохоронці слідів підпалу не виявили. За інформацією рятувальників, найвірогідніше загоряння спровокувала спека. На сайті ДСНС в Одеській області повідомили, що суха рослинність та відсутність обпашки та обкосів значно ускладнювали гасіння. Нагадаємо, конфлікт між власниками паїв та Кристофом Лакареном триває декілька років.