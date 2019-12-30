Конфліктував і чинив опір патрульним: начальника відділення поліції Харкова усунули з посади
Керівника одного з харківських територіальних відділень поліції відсторонили від займаної посади через виявив брутальної неповаги до колег.
Майор поліції був напідпитку і чинив опір патрульним поліцейським, які прибули на виклик.
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На території гаражного кооперативу в Московському районі Харкова між начальником поліції та охороною виник конфлікт. Наряд поліції прибув на місце події. Однак чоловік вів себе агресивно, нецензурно лаявся і погрожував патрульним. Патрульні застосували проти майора поліції спецзасоби і заходи фізичного впливу.
33-річного чоловіка доставили в Московський відділ поліції.
Наразі вирішується питання про кваліфікацію дій поліцейського за Кримінальним кодексом України.