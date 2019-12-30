13:38
30 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, 28 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Конфліктував і чинив опір патрульним: начальника відділення поліції Харкова усунули з посади

      410 Читать новость на русском
      Начальника відділу поліції Харкова усунули з посади / Главком

      Керівника одного з харківських територіальних відділень поліції відсторонили від займаної посади через виявив брутальної неповаги до колег.

      Майор поліції був напідпитку і чинив опір патрульним поліцейським, які прибули на виклик.

      Читайте також: У Мукачеві агресивні молодики без розбору накинулися на відвідувачів кафе: відео

      На території гаражного кооперативу в Московському районі Харкова між начальником поліції та охороною виник конфлікт. Наряд поліції прибув на місце події. Однак чоловік вів себе агресивно, нецензурно лаявся і погрожував патрульним. Патрульні застосували проти майора поліції спецзасоби і заходи фізичного впливу.

      33-річного чоловіка доставили в Московський відділ поліції.

      Наразі вирішується питання про кваліфікацію дій поліцейського за Кримінальним кодексом України.

      Найкращі флагманські смартфони 2019 року – підбірка Техно 24
      сьогодні
      14968
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Харкова Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:02 На війні з 18 років: дівчина-піхотинець про роль жінки на передовій
      Богдан Мірошниченко 464
      сьогодні , 12:58 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Ярослав Голобородько 1583
      сьогодні , 12:00 Підсумки роботи Кабінету міністрів: що вдалося у 2019-му
      Олексій Гончарук 103
      сьогодні , 11:20 Новий рік 2020: як прикрасити кімнати в домі на свята і не витратити зайвого
      Олена Булан 8029
      сьогодні , 11:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень та альбомів, які варто почути ще в 2019 році
      Олена Булан 348
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук