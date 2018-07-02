Конфуз з Бейонсе: як співачку на концерті рятували з драбиною: відео

Знаменита співачка Бейонсе, яка разом з чоловіком Джей Зі перебуває у гастрольному турі On the Run II, 1 липня виступила у Варшаві. Наприкінці концерту жінка потрапила у "пастку" за декілька метрів над землею, а саме застрягла на підвісній конструкції, яка з технічних причин не опустилася на землю.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на відео, яке опублікував один з фанів Бейонсе.

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Попрощавшись з публікою, Бейонсе, яка була у ботфортах на високих підборах і чорному боді, мала злізти з конструкції. Проте єдиним варіантом стала звичайна драбина, яку підставили під сцену.

Перед тим, як злізти, співачка кілька хвилин зволікала, боячись впасти.

Дивіться відео, як Бейонсе рятували зі сцени:

Нагадаємо, це не перший конфуз, який трапився з Бейонсе на концерті. На музичному фестивалі Coachella 2018 в Каліфорнії Бейонсе та її молодша сестра Соланж Ноулз впали на сцені під час виступу.