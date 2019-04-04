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      Конгрес розгляне законопроект про серйозні економічні санкції проти Росії

      76 Читать новость на русском
      Конгрес США
      Конгрес США / Getty Images

      У середу на розгляд Конгресу США буде подано законопроект, що містить пакет жорстких обмежень щодо Росії для запобігання майбутнього втручання в американські вибори.

      Законопроект подали американські сенатори демократ Кріс Ван Холі та республіканець Марко Рубіо. Документ передбачає можливість введення обмежувальних заходів проти банківського, енергетичного та оборонного секторів економіки РФ.

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      Білль, запропонований сенаторами, отримав назву Deter Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act – "Закон про захист виборів від тролів, які представляють ворожі режими").

      Я закликаю Конгрес згуртуватися і рішуче захистити наші вибори і американський народ в майбутні роки від іноземних ворогів, які сповнені рішучості внести в наші ряди розкол і розділити нас, щоб посилити себе,
      – заявив Марко Рубіо.

      Він також додав, що завдяки розслідуванню Мюллера стало зрозуміло, що Росія прагнула маніпулювати американським народом і намагалася підірвати демократичний процес у 2016 році.

      Які обмеження загрожують Росії

      Законопроект передбачає, що директор національної розвідки США протягом 60 днів після будь-яких американських виборів федерального масштабу повинен винести висновок про те, чи намагалася Росія або будь-яка інша держава, або підконтрольні цим країнам особи втрутитися в хід виборів і вплинути на їх результат. Якщо подібне втручання мало місце, проект закону пропонує обов'язкове введення санкцій протягом 30 днів

      Передбачені документом заходи включають санкції проти російських банків з-поміж перерахованих у списку, в який входять Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Зовнішекономбанк і Россельхозбанк. Передбачається заборона на ведення бізнесу з цими банками у США. 

      Проект закону також передбачає блокування без конфіскації американських активів росіян, які можуть потрапити під санкції, включаючи офіційних осіб і бізнесменів, а також заборону для них на в'їзд до Сполучених Штатів. Блокуванню також підлягатимуть всі активи російських компаній енергетичного сектору, що розміщені у США.

      І на останок, документом передбачено, що США домагатимуться введення відповідних санкцій проти Росії Європейським Союзом. Подібний законопроект вже було внесено до Конгресу США на початку минулого року сенаторами Ван Холленом і Рубіо, однак тоді він не був прийнятий Конгресом.

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      Теги: Новини США Санкції Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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