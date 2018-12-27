Конгрес США не проголосував за бюджет, уряд не працюватиме до понеділка

Обидві палати Конгресу США зібралися в четвер на засідання, але не стали робити жодних кроків для того, щоб покласти край так званому шатдаун, тобто частковому припиненню роботи федерального уряду, яке почалося 22 грудня.

Про це повідомив сайт Палати представників та Сенату.

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Тепер обидві палати законодавчого органу країни зберуться знову лише 31 грудня.

Раніше директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвені, який тимчасово виконує обов'язки глави апарату співробітників Білого дому, заявляв, що припинення роботи федерального уряду США може затягнутися до відкриття нової сесії Конгресу 3 січня.

Американські законодавці досі не прийняли бюджет країни на 2019 фінансовий рік. Головна причина – розбіжності між демократами і республіканцями з приводу будівництва стіни на кордоні США з Мексикою.

До 21 грудня включно робота держустанов здійснювалася відповідно до резолюції про тимчасове продовження фінансування, а в ніч з п'ятниці на суботу федеральний уряд США частково призупинило роботу через відсутність бюджетних коштів.



Спочатку очікувалося, що в суботу на позачерговому засіданні Сенату Конгресу США законодавці дійдуть компромісу і приймуть документ, який подовжує виділення грошей уряду, але в підсумку цього не сталося, і дискусії були відкладені до 27 грудня. Тепер же, оскільки голосування не відбулося, частина федеральних відомств не буде працювати як мінімум до кінця тижня.