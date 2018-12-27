02:59
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, 27 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Конгрес США не проголосував за бюджет, уряд не працюватиме до понеділка

      112 Читать новость на русском
      Конгрес США
      Конгрес США / 24 Канал

      Обидві палати Конгресу США зібралися в четвер на засідання, але не стали робити жодних кроків для того, щоб покласти край так званому шатдаун, тобто частковому припиненню роботи федерального уряду, яке почалося 22 грудня.

      Про це повідомив сайт Палати представників та Сенату.

      Читайте також: Трамп більше не говоритиме про російську справу

      Тепер обидві палати законодавчого органу країни зберуться знову лише 31 грудня.

      Раніше директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвені, який тимчасово виконує обов'язки глави апарату співробітників Білого дому, заявляв, що припинення роботи федерального уряду США може затягнутися до відкриття нової сесії Конгресу 3 січня.

      Американські законодавці досі не прийняли бюджет країни на 2019 фінансовий рік. Головна причина – розбіжності між демократами і республіканцями з приводу будівництва стіни на кордоні США з Мексикою.

      До 21 грудня включно робота держустанов здійснювалася відповідно до резолюції про тимчасове продовження фінансування, а в ніч з п'ятниці на суботу федеральний уряд США частково призупинило роботу через відсутність бюджетних коштів.

      Спочатку очікувалося, що в суботу на позачерговому засіданні Сенату Конгресу США законодавці дійдуть компромісу і приймуть документ, який подовжує виділення грошей уряду, але в підсумку цього не сталося, і дискусії були відкладені до 27 грудня. Тепер же, оскільки голосування не відбулося, частина федеральних відомств не буде працювати як мінімум до кінця тижня.

      Теги: Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Справа Насірова: коли одні судді поновлюють на посадах чиновників, інші – захищають свідків
      сьогодні , 00:30 Справа Насірова: коли одні судді поновлюють на посадах чиновників, інші – захищають свідків
      Ірина Шиба 64
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Головні новини 27 грудня: Посилення оборони Азова, заява на Луценка і кредит від Світового банку
      27 грудня , 22:08 Головні новини 27 грудня: Посилення оборони Азова, заява на Луценка і кредит від Світового банку
      2577
      Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      27 грудня , 22:01 Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      Артем Овдієнко 416
      Скляні чи пластикові: які ялинкові іграшки безпечніші
      27 грудня , 21:01 Скляні чи пластикові: які ялинкові іграшки безпечніші
      Ірина Поліщук 319
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Україна чи Греція: чий дефолт ближчий
       1 липня 2015 , 07:29
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук