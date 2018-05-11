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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Конгрес США оприлюднив тисячі рекламних оголошень російських ботів із Facebook

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Конгресмени США оприлюднили всі проплачені Росією оголошення, розміщені у Facebook
Конгресмени США оприлюднили всі проплачені Росією оголошення, розміщені у Facebook / Pinterest

Демократи Комітету з розвідки Палати представників США опублікували більше трьох тисяч оголошень, проплачених Росією та розміщених у Facebook за період із 2015 по кінець 2017 року.

За словами законодавців, за десятками тисяч постів у соцмережі, покликаних посіяти політичний хаос і завдати шкоди американській демократії, стояло російське "Агентство інтернет-досліджень", відоме як санкт-петербурзька "фарбрика тролів", повідомлє CBS News.

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Публікації у Facebook демонструють, як російські пропагандисти вдосконалювали свою тактику на Facebook протягом двох років до і після президентських виборів у США в 2016 році. Найактивніше ці рекламні пости просувалися саме під час виборів.

Вибудовувати захист і убезпечити себе від атак у майбутньому можна лише на власні очі побачивши, якого роду повідомлення, яку тематику і яку візуальну інформацію використовували росіяни щоб посіяти серед нас розбіжності,
– прокоментував високопоставлений член Комітету з розвідки Палати представників, демократ від штату Каліфорнія Адам Шифф оприлюдення проплачених Росією дописів.

Величезний масив даних, розділених поквартально за кожен рік, становить близько восьми гігабайтів повідомлень у Facebook та їхніми метаданими.

У зведеннях наявні дані про те, на яких сторінках розміщувалося рекламне оголошення, кого тролі вибирали в якості цільової аудиторії, скільки людей бачили це оголошення, скільки користувачів проявили до нього інтерес (кількість кліків), і як довго воно було активним.

Загалом на розміщення всіх рекламних оголошень боти Росії у Facebook витратили до 100 тисяч доларів. Як повідомили представники Facebook в жовтні минулого року, додатково близько 126 мільйонів американців побачили 80 тисяч безкоштовних повідомлень. У квітні компанія видалила 70 акаунтів у соцмережі та 65 акаунтів в Instagram, а також 138 сторінок на Facebook, контрольованих російським "Агентством інтернет-досліджень".

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Що таке російська "фабрика тролів"? "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), так звана "фабрика тролів", було засноване у 2013 році в Санкт-Петербурзі. У 2014 році, діючи через російські підставні компанії, це агентство найняло на роботу сотні людей, від творців фальшивих особистостей до фахівців із техпідтримки. Підривні дії "агентства тролів" були націлені також на викривлення суспільної думки в Росії та Європі за допомогою поширення тенденційних та сфабрикованих дописів у соцмережах та російських ЗМІ.

Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Новини США Вибори у США Інтернет Техно Facebook Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 травня
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