Конгрес США виділить 580 мільйонів доларів на боротьбу із енергетичним впливом Росії

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, що має на меті допомогти країнам Центральної та Східної Європи диверсифікувати енергетичні джерела.

За законопроект, згідно із даними, які оприлюднені на сайті Конгресу, проголосував 391 конгресмен. Цим законопроектом США повинні допомогти країнам у Центральній та Східній Європі, зокрема Україні, зменшити свою залежність від імпорту енергоресурсів з країн, таких як Російська Федерація, які використовують енергетичну залежність для політичного вплив на уряди цих країн.

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Законопроект дозволить Держдепартаменту США виділити у 2021 фінансовому році $580 млн на зменшення російського енергетичного впливу на країни Європи і стимулювання альтернативних інвестицій, пише Bloomberg.

Документ ще повинні прийняти в Сенаті США, після чого його має підписати президент США Дональд Трамп.

До слова, раніше повідомлялось, що російський газопровід "Північний потік-2", будівництво якого викликало осуд у міжнародної спільноти, насправді не зможе замінити транзит через газу Україну.



США категорично засуджує будівництво газопроводу. Вашингтон переконаний, що "Північний потік-2" разом із "Турецьким потоком" дасть можливість Москві реалізувати погрози про припинення транзиту газу територією України.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.





Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.