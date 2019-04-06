Конгрес США позивається до Трампа

20 американських штатів позиваються до очільника Білого дому Дональда Трампа через стіну на кордоні з Мексикою.

Про це повідомила Генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс, повідомляє "Голос Америки".

Читайте також: Дональд Трамп-молодший закликав звільнити посла України Марі Йованович

На думку представників штатів, вона не потрібна. А гроші на її будівництво необхідно направити на вирішення інших, важливіших питань.

Позовом вимагають призупинити дію закону про надзвичайний стан, який у лютому ввів Дональд Трамп. Він зробив це, аби отримати фінансування на зведення паркану на кордоні з Мексикою.

Раніше схожий позов проти американського президента подала Палата представників США. Конгресмени вважають, що Дональд Трамп зловживає своїми повноваженнями, намагаючись у будь-який спосіб домогтися реаліації свого проекту.



Будівництво стіни у США

5 квітня Дональд Трамп відмовився від ідеї негайного закриття кордону з Мексикою як заходу, покликаного зупинити потік нелегальної міграції та наркотиків. Трамп дав владі Мексики рік на вирішення цих проблем.

Наразі об'єми потоку товарів та послуг, які долають кордон щодня сягають майже 1,7 мільярда доларів. Працівники, студенти, покупці і туристи кількість яких сягає майже 500 тисяч людей щодня перетинають кордон на повністю законних підставах.

Варто зазначити, що впродовж кількох останніх днів риторика Трампа щодо влади Мексики суттєво "помякшала". Американський лідер похвалив південного сусіда за посилення боротьби з караванами нелегальних мігрантів, які рухаються у напрямку США з Сальвадору, Гватемали і Гондурасу.

Для чого Трампові стіна?

Чимало людей хочуть потрапити до США, утікаючи від високого рівня бідності та насильства у Центральній Америці. Тож американський президент розглядаєспорудження стіни на кордоні з Мексикою як один із способів боротьби з нелегальною міграцією. Саме будівництво стіни на кордоні між державами було однією зпередвиборчих обіцянок президента.



У листопада 2018 року Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.