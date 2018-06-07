Конгрес США розгляне двопартійну резолюцію, що різко засуджує проведення у Росії ЧС з футболу

У Конгресі США представлено двопартійну резолюцію, що засуджує проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року у Росії.

Про це повідомило посольство України в США на офіційній сторінці у Facebook.

Читайте також: Плакат зі священиком до ЧС-2018 у Росії викликав у мережі хвилю глузувань

"У документі, представленому групою конгресменів на чолі зі Співголовою Конгресового українського кокусу Марсі Каптур та членом Комітету закордонних справ Палати представників Еліаною Рос-Летінен, засуджуються порушення Росією міжнародного права, зокрема триваючі дестабілізуючі дії Кремля в Україні та регіоні, а також цінностей, на яких заснована ФІФА", – роз’яснюється у повідомленні посольства.

Конгресмени нагадали про те, що російська агресія і триваюча незаконна окупація частин території України призвели до загибелі понад 10 тисяч осіб, спричинили 1,6 мільйони внутрішньо переміщених осіб та утиски кримських татар як корінного населення Криму.

У резолюції наголошується, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати робити так, щоб Росія відповіла за свої вчинки і зазнала покарання за порушення міжнародного права, а також вживати заходів для попередження подальших дестабілізуючих дій Кремля,

– йдеться у повідомленні дипломатів.

Також американські законодавці, зокрема, закликають Міжнародну федерацію футболу надати детальні публічні роз’яснення, чому вона продовжує планувати проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії, беручи до уваги те, що РФ залишається під міжнародними санкціями за триваючу агресію проти України та незаконну окупацію Криму.

Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.