08:39
16 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
      Вєсті Кремля
      22:48, 15 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського
      Вєсті.UA
      21:07, 15 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Конгресмени США звернулися до міжнародних банків за інформацією про зв'язки Трампа з Росією

      189 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Палата представників направила повістки найбільшим міжнародним банкам з вимогою надати інформацію про угоди президента США Дональда Трампа з російськими банками.

      New York Times повідомила, що повістки отримали, зокрема, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase і Bank of America.

      Читайте також: Трамп прокоментував підсумки розслідування втручання Росії у вибори в США

      Група конгресменів спільно з комітетом фінансових послуг направила запити 15 квітня. Конгресменів цікавлять справи, які банки вели з фігурантами списку підозрюваних у відмиванні грошей з Росії та інших країн Східної Європи. Стосовно Deutsche Bank розслідування ведеться з січня 2019 року відколи демократи отримали більшість в нижній палаті Конгресу. 

      За словами глави комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа, банк співпрацює зі слідством. Представник Deutsche Bank Керрі Макхью підтвердила, що банк веде з комітетами продуктивний діалог.

      На час вступу на посаду президента у Трампа в Deutsche Bank було непогашених кредитів на суму в 340 мільйонів доларів, як свідчить його остання декларація. При цьому банк кредитував Трампа десятиліттями, навіть коли інші банки відмовляли йому в грошах. Всього станом на сьогодні Deutsche Bank видав його структурам близько 2 мілярди доларів

      Ерік Трамп, син президента США і виконавчий віце-президент Trump Organization вважає, що повістки є "безпрецедентним зловживанням владою", а також "останньою спробою демократів" в Палаті представників напасти на главу держави і його сім'ю.

      Що відомо про розслідування Мюллера

      Розслідування тривало 22 місяці. За цей час в рамках справи були висунуті звинувачення 34 фігурантам, серед яких екс-начальник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт і колишній адвокат Майкл Коен.

      Трамп неодноразово заперечував змову з російською владою і заявляв, що з ними співпрацюють його противники – демократи. Президент США вимагав опублікувати доповідь Мюллера, щоб зняти звинувачення з себе і свого штабу.

      Питання з втручанням Росії закрите? Ні. Трампа не звинувачують у втручанні в вибори, проте Росію як і раніше вважають причетною. У доповіді мовиться, що Москва намагалася допомогти передвиборної кампанії Трампа. Основними методами були кібератаки і діяльність "Агентства інтернет-досліджень".

      blog_ava
      Прогноз погоди на 16 квітня: дощі – у всіх регіонах України, у західних областях – зі снігом
      сьогодні
      1099
      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      сьогодні , 01:00 Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      Тетяна Мартинюк 306
      Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      15 квітня , 23:32 Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      2208
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      15 квітня , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 1031
      Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      15 квітня , 21:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      Женя Котик 600
      Паніотто: Ситуація в країні покращилась, але люди вважають, що все стало гірше
      15 квітня , 20:25 Паніотто: Ситуація в країні покращилась, але люди вважають, що все стало гірше
      Євгенія Мазур 1736
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук