Конгресмени США звернулися до міжнародних банків за інформацією про зв'язки Трампа з Росією

Палата представників направила повістки найбільшим міжнародним банкам з вимогою надати інформацію про угоди президента США Дональда Трампа з російськими банками.

New York Times повідомила, що повістки отримали, зокрема, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase і Bank of America.

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Група конгресменів спільно з комітетом фінансових послуг направила запити 15 квітня. Конгресменів цікавлять справи, які банки вели з фігурантами списку підозрюваних у відмиванні грошей з Росії та інших країн Східної Європи. Стосовно Deutsche Bank розслідування ведеться з січня 2019 року відколи демократи отримали більшість в нижній палаті Конгресу.

За словами глави комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа, банк співпрацює зі слідством. Представник Deutsche Bank Керрі Макхью підтвердила, що банк веде з комітетами продуктивний діалог.

На час вступу на посаду президента у Трампа в Deutsche Bank було непогашених кредитів на суму в 340 мільйонів доларів, як свідчить його остання декларація. При цьому банк кредитував Трампа десятиліттями, навіть коли інші банки відмовляли йому в грошах. Всього станом на сьогодні Deutsche Bank видав його структурам близько 2 мілярди доларів.

Ерік Трамп, син президента США і виконавчий віце-президент Trump Organization вважає, що повістки є "безпрецедентним зловживанням владою", а також "останньою спробою демократів" в Палаті представників напасти на главу держави і його сім'ю.

Що відомо про розслідування Мюллера

Розслідування тривало 22 місяці. За цей час в рамках справи були висунуті звинувачення 34 фігурантам, серед яких екс-начальник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт і колишній адвокат Майкл Коен.

Трамп неодноразово заперечував змову з російською владою і заявляв, що з ними співпрацюють його противники – демократи. Президент США вимагав опублікувати доповідь Мюллера, щоб зняти звинувачення з себе і свого штабу.

Питання з втручанням Росії закрите? Ні. Трампа не звинувачують у втручанні в вибори, проте Росію як і раніше вважають причетною. У доповіді мовиться, що Москва намагалася допомогти передвиборної кампанії Трампа. Основними методами були кібератаки і діяльність "Агентства інтернет-досліджень".