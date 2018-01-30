Конгресу передали "кремлівське досьє", – Гонгадзе
03:36, сьогодні 976 Читать новость на русском
Список російських осіб і компаній, так зване "кремлівське досьє" передали Конгресу США.
Про це у Facebook сповістила журналіст Мирослава Гонгадзе.
"Як ми і передбачали, список російських осіб і компаній, так зване "кремлівське досьє" передали Конгресу, що зробить Конгрес і чи оприлюднить не відомо поки", – написала вона.
Читайте також: Санкції завдали Росії збитків на мільярди доларів, – Держдеп
Жірналістка додала, що передача документів не означає автоматичне введення санкцій.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Росії дали 180 днів для повалення Путіна, – Піонтковський31 серпня 2017 , 20:15
Зайцеву можуть відпустити додому, – адвокат назвав "хитрощі", які може застосувати захист21 жовтня 2017 , 08:58
Фейгін спрогнозував фінал санкційної політики США щодо Росії19 січня , 06:43
Голий протест, день другий: Мухарський знову роздягнувся у центрі Києва: відео 18+12 грудня 2017 , 19:15
Патрульні спіймали нетверезим за кермом керівника слідства ДТП за участі Зайцевої, – соцмережі4 листопада 2017 , 22:02
Україні потрібні не "Джавеліни", а зовсім інша зброя зі США, – журналіст27 листопада 2017 , 13:36