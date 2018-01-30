Конгресу передали "кремлівське досьє", – Гонгадзе

Список російських осіб і компаній, так зване "кремлівське досьє" передали Конгресу США.

Про це у Facebook сповістила журналіст Мирослава Гонгадзе.

"Як ми і передбачали, список російських осіб і компаній, так зване "кремлівське досьє" передали Конгресу, що зробить Конгрес і чи оприлюднить не відомо поки", – написала вона.

Читайте також: Санкції завдали Росії збитків на мільярди доларів, – Держдеп

Жірналістка додала, що передача документів не означає автоматичне введення санкцій.