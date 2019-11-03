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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Коні знесли лавку в центрі Львова: кобила зламала дві ноги, тварину приспали

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      У Львові приспали кобилу, яка вибігла на лавку, злякавшись феєрверків
      У Львові приспали кобилу, яка вибігла на лавку, злякавшись феєрверків / Фото з соціальних мереж

      У Львові приспали 6-річну кобилу Фауну, яка напередодні вибігла на пішохідну частину в центрі міста і знесла лавку, де сиділа 15-річна дівчина. У тварини були переламані обидві передні ноги, тому шансів врятувати її не було.

      Інцидент стався ввечері 2 листопада на проспекті Свободи. Там іноземці запускали феєрверки. Кучер робив їм зауваження, але люди їх ігнорували, розповіла ZAXID.NET власниця "Каретного двору" Валентина Банас.

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      За словами Банас, пара коней, запряжених у туристичну карету, злякалися звуків феєрверків та почали бігти пішохідною частиною проспекту. Кучеру вдалося розвернути наляканих коней і вони врізались у лавку, де саме сиділа 15-річна дівчина зі Львівської області.

      Дівчинка отримала відкритий перелом лівої гомілка. Її відразу ж забрали в ОХМАТДИТ. Власниця туристичної карети запевнила, що допомагатиме із лікуванням постраждалої.

      Водночас одна з кобил – Фауна – переламала собі обидві передні ноги. Ветеринар спершу ввів їй знеболювальне, а потім тварину приспали.

      Якщо б була зламана одна (нога), на трьох її ще б можна було якось фіксувати, а тут дві ноги, оскольчасті переломи. Там вся нога розбита, шансів ніяких. Ми її привезли на конюшню, щоб оглянув ветеринар, і зробили евтаназію, щоб вона не мучилась,
      – додала власниця "Каретного двору".

      Банас також розповіла, що Фауна знімалась у фільмах та брала участь у фестивалях.

      Львів коні карета коні вибігли на лавку кобила Фауна приспали
      Кобила Фауна, яку довелося приспати через переломи двох ніг / Фото з фейсбук-сторінки "Каретного двору"

      Наразі цією справою займаються слідчі. Поліцейські намагаються розшукати людей, які запускали феєрверки. До речі, запуски феєрверків у Львові заборонені з 2014 року.

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      Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала феєрверк у центрі міста, що став причиною нещасного випадку.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Львова Новини України Кримінальні новини Світ тварин Аварії та ДТП Жертви
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