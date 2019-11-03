Коні знесли лавку в центрі Львова: кобила зламала дві ноги, тварину приспали

У Львові приспали 6-річну кобилу Фауну, яка напередодні вибігла на пішохідну частину в центрі міста і знесла лавку, де сиділа 15-річна дівчина. У тварини були переламані обидві передні ноги, тому шансів врятувати її не було.

Інцидент стався ввечері 2 листопада на проспекті Свободи. Там іноземці запускали феєрверки. Кучер робив їм зауваження, але люди їх ігнорували, розповіла ZAXID.NET власниця "Каретного двору" Валентина Банас.

Читайте також: У центрі Львова коні знесли лавку на тротуарі: є потерпілі, постраждала і тварина

За словами Банас, пара коней, запряжених у туристичну карету, злякалися звуків феєрверків та почали бігти пішохідною частиною проспекту. Кучеру вдалося розвернути наляканих коней і вони врізались у лавку, де саме сиділа 15-річна дівчина зі Львівської області.

Дівчинка отримала відкритий перелом лівої гомілка. Її відразу ж забрали в ОХМАТДИТ. Власниця туристичної карети запевнила, що допомагатиме із лікуванням постраждалої.

Водночас одна з кобил – Фауна – переламала собі обидві передні ноги. Ветеринар спершу ввів їй знеболювальне, а потім тварину приспали.

Якщо б була зламана одна (нога), на трьох її ще б можна було якось фіксувати, а тут дві ноги, оскольчасті переломи. Там вся нога розбита, шансів ніяких. Ми її привезли на конюшню, щоб оглянув ветеринар, і зробили евтаназію, щоб вона не мучилась,

– додала власниця "Каретного двору".

Банас також розповіла, що Фауна знімалась у фільмах та брала участь у фестивалях.



Кобила Фауна, яку довелося приспати через переломи двох ніг / Фото з фейсбук-сторінки "Каретного двору"

Наразі цією справою займаються слідчі. Поліцейські намагаються розшукати людей, які запускали феєрверки. До речі, запуски феєрверків у Львові заборонені з 2014 року.

Читайте також: У Польщі рятують замордованих тигрів, яких везли у Росію: шокуючі фото та відео

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала феєрверк у центрі міста, що став причиною нещасного випадку.