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      Конкурент українця Луніна у "Реалі" перейшов в англійський клуб

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      Кіко Касілья перейшов у "Лідс"
      Кіко Касілья перейшов у "Лідс" / ФК "ЛІдс"

      Голкіпер мадридського "Реалу" Кіко Касілья покинув "вершкових". Гравець перейшов до англійського "Лідса".

      Воротар дістався англійському клубу безкоштовно, адже перейшов на правах вільного агента. З ним було підписано контракт на 4,5 роки. У новому клубі 32-літній воротар виступатиме під 33-ім номером.

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      Варто зазначити, що Кіко Касілья був головним конкурентом українця Андрія Луніна у "Реалі" за звання третього голкіпера. На перших двох позиціях – Тібо Куртуа та Кейлор Навас. Саме через це Лунін був відправлений в оренду в інший іспанський клуб – "Леганес".

      До слова "Лідс" лідирує у Чемпіоншині (другий за силою дивізіон Англії), в же з наступного сезону може виступати в АПЛ.

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      Теги: Спорт Футбол Реал
      Джерело: 24 Канал
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