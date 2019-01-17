Конкурент українця Луніна у "Реалі" перейшов в англійський клуб
Голкіпер мадридського "Реалу" Кіко Касілья покинув "вершкових". Гравець перейшов до англійського "Лідса".
Воротар дістався англійському клубу безкоштовно, адже перейшов на правах вільного агента. З ним було підписано контракт на 4,5 роки. У новому клубі 32-літній воротар виступатиме під 33-ім номером.
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Варто зазначити, що Кіко Касілья був головним конкурентом українця Андрія Луніна у "Реалі" за звання третього голкіпера. На перших двох позиціях – Тібо Куртуа та Кейлор Навас. Саме через це Лунін був відправлений в оренду в інший іспанський клуб – "Леганес".
До слова "Лідс" лідирує у Чемпіоншині (другий за силою дивізіон Англії), в же з наступного сезону може виступати в АПЛ.