Конкурент українця Луніна в "Леганесі" пропустив кумедний гол і зганьбився: відео
У матчі 18-го туру проти "Еспаньола" основний голкіпер "Леганесу" Іван Куельяр пропустив гол після удару з центру поля.
Матч у Барселоні проходив в досить рівній боротьбі, і все вирішив один гол, забитий форвардом господарів Борхою Іглесіасом.
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Нападник добив м'яч, після того, як той влучив у поперечину воріт Івана Куельяра. Іронія полягає у тому, що удар було завдано метрів з 45-50.
Зазначимо, що український голкіпер Андрій Лунін знову не вийшов у старті на матч "Леганесу". А сам поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів.
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Джерело: 24 Канал
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