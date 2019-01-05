Конкурент українця Луніна в "Леганесі" пропустив кумедний гол і зганьбився: відео

У матчі 18-го туру проти "Еспаньола" основний голкіпер "Леганесу" Іван Куельяр пропустив гол після удару з центру поля.

Матч у Барселоні проходив в досить рівній боротьбі, і все вирішив один гол, забитий форвардом господарів Борхою Іглесіасом.

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Нападник добив м'яч, після того, як той влучив у поперечину воріт Івана Куельяра. Іронія полягає у тому, що удар було завдано метрів з 45-50.

Зазначимо, що український голкіпер Андрій Лунін знову не вийшов у старті на матч "Леганесу". А сам поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів.

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