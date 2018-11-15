Конкурент Зінченко за місце в основі "Ман Сіті" вилетів до кінця року

Захисник "Манчестер Сіті" Бенджамен Менді знову травмувався. Він точно пропустить залишок 2018 року. У зв'язку з цим наш співвітчизник Олександр Зінченко буде мати шанс отримати більше ігрової практики та навряд чи покине стан "містян" у зимове міжсезоння.

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Раніше півзахисник Збірної України був готовий перейти у інший клуб через брак ігрового часу. Проте, чергова травма Менді відкриває дорогу Зінченкові до основного складу, де він боротиметься за місце з Фабіаном Делфом та Емеріком Ляпортом. Олександр матиме шанс зіграти, так як "Ман Сіті" буде вдаватися до ротації складу, зважаючи, що попереду зимова частина сезону, яка має дуже насичений графік.

Варто зазначити, що аналогічна ситуація відбулась і у минулому сезоні. Тоді Гвардіола, шукаючи рішення, перевів Зінченка на лівий фланг оборони, чим дозволив українцю регулярно виходити в основі "містян".