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      Конкурс на управителя Межигір'я продовжили: чому колишня резиденція Януковича нікому не потрібна

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      Колишня резиденція екс-президента Віктора Януковича не зацікавила інвесторів на конкурсі, де обирали управителя цього майна. Тому АРМА вирішила продовжити конкурс до кінця лютого.

      Ще влітку було анонсовано пошук орендаря для резиденції, з якої у 2014 втік Янукович. Тоді представники АРМА – агентства, якому і передали Межигір'я в управління, були впевнені: це ласий шматок. Тому й листи із запрошенням взяти участь у конкурсі надіслали навіть у Голлівуд.

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      Проте палац Януковича не те, що Голівуд не зацікавив, а й скромніші українські компанії. За Межигір'я вирішили позмагатися тільки два претенденти. Громадська організація, яка зараз господарює в резиденції, і сумнівна компанія, яка зареєстрована на студента та має капітал у тисячу гривень.

      За умовами конкурсу, некомерційна організація не могла брати участь у конкурсі, тому автоматично мала перемогти фірма, яка схожа на підставну. Але журналісти забили на сполох, тому рішення АРМА змінила.

      Межигір'я – дача Януковича в Сухолуччі
      Межигір'я – дача Януковича в Сухолуччі

      Комендант Межигір'я Денис показав побудовану в Межигір'ї церкву, в якій уже проходять служби. Після втечі Януковича він разом з іншими активістами взяв резиденцію під контроль, щоб не розграбували. Упродовж п'яти років вони утримують розкішний президентський маєток та хочуть відновити монастир – один із найдавніших православних храмів в Україні, який знищили більшовики.

      На будівництво вже витратили близько мільйона гривень. Це з тих коштів, які нам люди жертвують на утримання Межигір'я,
      – відповів голова ГО Межигір'я Денис Тарахкотелик.

      Він запевняє, що Межигір'я – не такий ласий шматок, адже складно не те, що заробляти, але утримувати величезну територію. У рік на це витрачають 32 мільйони гривень. Якщо б не були громадською організацією, сума суттєво б зросла.

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      АРМА ж пояснює непопулярність Межигір'я тим, що інвестори бояться прискіпливої уваги громадськості до резиденції Януковича, а також не хочуть конфліктів із громадською організацією. Та Денис переконаний: справа не в цьому. Інвесторів лякає нестабільність, бо Межигір'я зараз під арештом, тривають суди, тому є ймовірність, що майно суд може повернути попередньому власнику – фірмі "Танталит". 

      Неймовірно красивий парк у колишній резиденції Януковича
      Неймовірно красивий парк у колишній резиденції Януковича

      До того, краще Межигір'я залишити національним парком, а унікальні об'єкти використовувати з користю для держави. Наприклад, лабораторію, подібних на яку є тільки декілька в Європі. Тут можна перевіряти продукти на вміст токсинів чи контролювати якість ліків.

      Громадська організація не вирішила, чи ще раз подаватиметься на конкурс. Натомість АРМА впевнена, що Межигір'я зацікавить інших, а конкурс, обіцяють, буде прозорим і проходитиме під пильним оком громадськості.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Межигір'я Гроші Віктор Янукович Новини Києва Екологія
      Джерело: 24 канал
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