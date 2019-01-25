Конкурси, сюрпризи та запекла гра: стала відома програма баскетбольного Матчу зірок

У суботу, 26 січня, Запоріжжя прийме Матч зірок української Суперліги. Окрім самого протистояння, яке пройде в форматі "Зірки України" проти "Зірок Легіону", на глядачів чекають три традиційних конкурси та багато інших сюрпризів.

Все розпочнеться о 13:30 в ПС "Юність" у Запоріжжі. Триватиме святкова програма аж до 18:00. Окрім вже оприлюдненої програми, організатори пообцяли чимало сюрпризів. Читайте також: Стали відомі всі учасники баскетбольного Матчу зірок Програма дня на Матчі зірок-2019: 13:30. Старт івенту

14:00. Початок конкурсної програми

14:15. Конкурс захисників (жеребкування напередодні на вечірньому тренуванні)

14:40. Конкурс слем-данків

15:00. Фінал Конкурсу данків

15:15. Конкурс триочкових

15:30. Фінал Конкурсу триочкових

15:45. Виставковий матч збірних 3х3

16:10. Старт Матчу зірок Суперліги Парі-Матч

16:45. Жеребкування місця проведення Ф4 Кубка України

16:55. Виступ команди французьких данкерів Barjrots Dunkers

17:05. Старт другої половини матчу

17:50. Нагородження MVP та команд Читайте також: Баскетбольний клуб винен гравцям чималу суму, борг погодився оплатити капітан збірної України Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram