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      Коноплянка не з'явився на тренуванні "Шальке": відомо причину

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      Євген Коноплянка
      Євген Коноплянка / ФК "Шальке"

      Півзахисник збірної України Євген Коноплянка пропустив тренування в "Шальке" на тлі повідомлень про його трансфер із клубу.

      29-річний футболіст був відсутній під час занять через застуду. Поки що невідомо, чи це якось пов’язано з його майбутнім трансфером до Туреччини, повідомляє RevierSport.

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      Раніше повідомлялося, що українець знаходиться за крок від переходу в "Бешикташ". Також у трансфері виконавця зацікавлений "Фенербахче".

      У поточному сезоні 29-річний хавбек збірної України провів за "Шальке" 14 матчів і зробив 2 асисти.

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      Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка Шальке
      Джерело: 24 Канал
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