Коноплянка не з'явився на тренуванні "Шальке": відомо причину
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка пропустив тренування в "Шальке" на тлі повідомлень про його трансфер із клубу.
29-річний футболіст був відсутній під час занять через застуду. Поки що невідомо, чи це якось пов’язано з його майбутнім трансфером до Туреччини, повідомляє RevierSport.
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Раніше повідомлялося, що українець знаходиться за крок від переходу в "Бешикташ". Також у трансфері виконавця зацікавлений "Фенербахче".
У поточному сезоні 29-річний хавбек збірної України провів за "Шальке" 14 матчів і зробив 2 асисти.
Джерело: 24 Канал
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