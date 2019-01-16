Коноплянка не з'явився на тренуванні "Шальке": відомо причину

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка пропустив тренування в "Шальке" на тлі повідомлень про його трансфер із клубу.

29-річний футболіст був відсутній під час занять через застуду. Поки що невідомо, чи це якось пов’язано з його майбутнім трансфером до Туреччини, повідомляє RevierSport.

Читайте також: Коноплянка підписав угоду з новим агентом, який працює зі світовими зірками

Раніше повідомлялося, що українець знаходиться за крок від переходу в "Бешикташ". Також у трансфері виконавця зацікавлений "Фенербахче".

У поточному сезоні 29-річний хавбек збірної України провів за "Шальке" 14 матчів і зробив 2 асисти.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram