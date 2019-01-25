Коноплянка несподівано вийде у стартовому складі "Шальке" на матч з "Гертою"
Півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка вийде у стартовому складі на матч 19 туру Бундесліги з "Гертою".
В останній раз українець опинявся в старті німецької команди у грі 17 туру Бундесліги проти "Штутгарта" (3:1), 22 грудня.
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Перший матч "Шальке" в 2019 році проти "Вольфсбурга" (2:1) Коноплянка пропустив через застуду.
Нагадаємо, що матч "Герта" – "Шальке" відбудеться у п'ятницю, 25 січня, і розпочнеться о 21:30 за Києвом.
Джерело: 24 Канал
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