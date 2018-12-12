Коноплянка отримав одну з найвищих оцінок у матчі Ліги чемпіонів

Авторитетний портал WhoScored не залишив без уваги дії Євгена Коноплянки у поєдинку 6 туру Ліги чемпіонів проти "Локомотива".

Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь матч. Як наслідок, за свої дії та старання Коноплянка отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку в 7,7 бали.

Читайте також: Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів та коли жеребкування

Зазначимо, що це третій показник серед усіх учасників дуелі. Вище Коноплянки отримали оцінки лише його партнер по команді Алессандро Шопф (8,1) та захисник росіян – Мацей Рибус (8,3).

Нагадаємо, матч завершився з рахунком 1:0 на користь "Шальке" і клуб українця пройшов у наступний етап Ліги чемпіонів.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24