Коноплянка отримав одну з найвищих оцінок у матчі Ліги чемпіонів
Авторитетний портал WhoScored не залишив без уваги дії Євгена Коноплянки у поєдинку 6 туру Ліги чемпіонів проти "Локомотива".
Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь матч. Як наслідок, за свої дії та старання Коноплянка отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку в 7,7 бали.
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Зазначимо, що це третій показник серед усіх учасників дуелі. Вище Коноплянки отримали оцінки лише його партнер по команді Алессандро Шопф (8,1) та захисник росіян – Мацей Рибус (8,3).
Нагадаємо, матч завершився з рахунком 1:0 на користь "Шальке" і клуб українця пройшов у наступний етап Ліги чемпіонів.
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Джерело: 24 Канал
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