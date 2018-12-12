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      Коноплянка отримав одну з найвищих оцінок у матчі Ліги чемпіонів

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      Євген Коноплянка отримав високу оцінку за матч Ліги чемпіонів
      Євген Коноплянка отримав високу оцінку за матч Ліги чемпіонів

      Авторитетний портал WhoScored не залишив без уваги дії Євгена Коноплянки у поєдинку 6 туру Ліги чемпіонів проти "Локомотива".

      Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь матч. Як наслідок, за свої дії та старання Коноплянка отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку в 7,7 бали.

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      Зазначимо, що це третій показник серед усіх учасників дуелі. Вище Коноплянки отримали оцінки лише його партнер по команді Алессандро Шопф (8,1) та захисник росіян – Мацей Рибус (8,3).

      Нагадаємо, матч завершився з рахунком 1:0 на користь "Шальке" і клуб українця пройшов у наступний етап Ліги чемпіонів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Ліга чемпіонів Футбол Спорт Євген Коноплянка
      Джерело: 24 Канал
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