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      Коноплянка підписав угоду з новим агентом, який працює зі світовими зірками

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      Євген Коноплянка підписав угоду з Фалі Рамадані
      Євген Коноплянка підписав угоду з Фалі Рамадані

      Один з лідерів збірної України вже підписав контракт з новим агентом Фалі Рамадані.

      Євген Коноплянка потрапив до списку футболістів, яких "Шальке" готовий продати під час зимового трансферного вікна. Українець втратив стабільне місце в стартовому складі, через що в Шальке прийняли рішення виставити на трансфер вінгера з найбільшим особистим окладом серед всіх футболістів команди.

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      Схоже, замислюється про можливий трансфер і сам Коноплянка, підписавши угоду з новим суперагентом, інформує SportArena з посиланням на власні джерела.

      Албанець, який народився в 1963 році в Македонії, а зараз проживає в Берліні, прекрасно знає про те, що гроші люблять тишу, і намагається вести свою діяльність максимально тихо, хоча і може похвалитися божевільними зв'язками не тільки в футбольному світі, але і в медіа просторі , і навіть у владі.

      Рамадану, який раніше працював в ресторанному бізнесі, зробив собі ім'я в футбольному середовищі в Сербії. При цьому він щільно співпрацював як з "Партизаном", так і з "Црвеною Звєздою" – на певних етапах Фалі був важливою фігурою в обох грандів, про що вони згодом не могли не пошкодувати.

      Проте, навіть не дивлячись на не найкращу історію взаємин з деякими клубами, бізнес Рамадану продовжує розвиватися. Фалі став своїм на хорватському ринку, взявши під своє крило Івана Перішіча, Ніколу Калініча, Олена Халіловіча і Марко Рогу, активно займається консультаційною діяльністю і допомагає у великих угодах.

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      Останнім часом він тісно співпрацював з "Наполі", куди привіз не тільки Рогу, а й Ніколу Максимовича з Аркадіушом Міліком. Крім цього він був одним з тих, хто надавав допомогу Мауріціо Саррі при працевлаштуванні в "Челсі" та асистував Піні Захаві при трансфері Тіло Керера з "Шальке" в ПСЖ.

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      Теги: Футбол Спорт Євген Коноплянка Шальке
      Джерело: 24 Канал
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