Коноплянка повернувся до тренувань разом з "Шальке": відео

Півзахисник "Шальке" та збірної України Євген Коноплянка після одужання повернувся до тренувань разом з німецьким клубом.

Гельзенкірхенці виклали у Twitter яскравий відеоролик, на якому українець займається разом з партнерами по команді.

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У поточному сезоні Євген зіграв за "Шальке" 14 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився двома гольовими передачами.

Раніше 24 канал писав, що українець знаходиться за крок від переходу в "Бешикташ". Також у трансфері виконавця зацікавлений "Фенербахче".

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