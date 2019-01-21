Коноплянка повернувся до тренувань разом з "Шальке": відео
Півзахисник "Шальке" та збірної України Євген Коноплянка після одужання повернувся до тренувань разом з німецьким клубом.
Гельзенкірхенці виклали у Twitter яскравий відеоролик, на якому українець займається разом з партнерами по команді.
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У поточному сезоні Євген зіграв за "Шальке" 14 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився двома гольовими передачами.
Раніше 24 канал писав, що українець знаходиться за крок від переходу в "Бешикташ". Також у трансфері виконавця зацікавлений "Фенербахче".
Джерело: 24 Канал
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