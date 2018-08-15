Коноплянка пропустить перший матч "Шальке" в сезоні

Український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка продовжує відновлюватись після травми.

Коноплянка тренується за індивідуальною програмою, та приступить до занять у загальній групі з понеділка, повідомляє журналіст Sky Sport Дірк Шларманн у Twitter.

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Таким чином Євген пропустить перший матч "Шальке" у новому сезоні проти Швайнфюрта. Поєдинок відбудеться в рамках Кубка Німеччини у п'ятницю, 17 серпня, початок о 21:45.

Зазначимо, що перший тур німецького чемпіонату стартує 24 серпня, "Шальке" зустрінеться з "Вольфсбургом".

Нагадаємо, 3 серпня Коноплянка зазнав травми на тренуванні команди. Українець пошкодив м'яз.

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