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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Коноплянка пропустить перший матч "Шальке" в сезоні

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Євген Коноплянка пропустить перший матч "Шальке"
Євген Коноплянка пропустить перший матч "Шальке"

Український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка продовжує відновлюватись після травми.

Коноплянка тренується за індивідуальною програмою, та приступить до занять у загальній групі з понеділка, повідомляє журналіст Sky Sport Дірк Шларманн у Twitter.

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Таким чином Євген пропустить перший матч "Шальке" у новому сезоні проти Швайнфюрта. Поєдинок відбудеться в рамках Кубка Німеччини у п'ятницю, 17 серпня, початок о 21:45.

Зазначимо, що перший тур німецького чемпіонату стартує 24 серпня, "Шальке" зустрінеться з "Вольфсбургом".

Нагадаємо, 3 серпня Коноплянка зазнав травми на тренуванні команди. Українець пошкодив м'яз.

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Теги: Новини спорту Футбол Євген Коноплянка
Джерело: 24 Канал
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