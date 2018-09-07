Коноплянка та Зінченко провели кумедний ритуал, який допоміг їм забити голи у Лізі націй: відео

Удачу збірній України, в переможній грі проти Чехії (2:1), приніс запотиличник, яким дорогою на стадіон Євген Коноплянка нагородив Олександра Зінченка.

Перший автор голу Коноплянка на своїй сторінці в Instagram виклав відео, як він дає запотиличник другому автора гола Олександру Зінченку і заявив, що це тепер буде їх традицією перед кожним матчем збірної України.

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"Старина, тепер так перед кожною грою будемо робити", – підписав фото Євген.

Нагадаємо, що збірна України перший матч у Лізі націй грала проти збірної Чехії на виїзді. Матч виявився доволі напруженим для обох збірних, а перемогу українці здобули на останній хвилині гри.

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