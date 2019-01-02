Коноплянка в незвичному образі привітав з Новим роком: фото

Український футболіст Євген Коноплянка, який грає за німецький "Шальке", привітав з Новим роком. Євген звернувся до друзів у незвичному образі, через який раніше в Німеччині був скандал.

Гравець збірної України у своєму Instagram опублікував світлину, на якій він одягнений в арабський національний одяг.

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"Друзі, вітаю вас з новорічними святами. Я бажаю вам хорошого настрою, яскравих подій та невичерпних сил для досягнення ваших бажань і цілей у новому 2019 році", – написав Коноплянка.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині використання арабського одягу як костюму завершилося скандалом. Зокрема, захисник "Баварії" Рафінья на Хелловін вирішив виділитися. Він одягнув традиційний арабський костюм і взяв дві коробки, на яких було написано обережно. Громадськість надзвичайно обурили дії бразильця, який згодом попросив вибачення.