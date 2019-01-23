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      Коноплянка вимагав космічну зарплату в "Бешикташі"

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      Євген Коноплянка
      Євген Коноплянка / Фото з відкритих джерел

      У мережі з'явилася інформація, яку зарплатню вимагав український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка в турецькому "Бешикташі".

      Євген Коноплянка хотів заробляти в "Бешикташі" 4,5 млн євро за сезон, стверджує турецьке видання Haber 1903.

      Читайте також: Коноплянка повернувся до тренувань разом з "Шальке": відео

      Ця сума виявилася непідйомною для клубу. Раніше "Чорні орли" продали в "Фулхем" Раяна Бабеля, щоб розвантажити зарплатну відомість. Голландець заробляв 2,1 млн євро за сезон.

      Головний тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш також заявив, що зможе обійтися без послуг Коноплянки. Він розраховує на Джеремейна Ленса і Рікарду Куарежму.

      Наразі "Бешикташ" посідає сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Що стосується "Шальке", то після першого кола в їхньому активі 18 балів та 13 позиція в Бундеслізі.

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      Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка Шальке
      Джерело: 24 Канал
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