Коноплянка вийде у старті "Шальке" на матч Ліги чемпіонів проти "Галатасараю"
Український півзахисник Євген Коноплянка потрапив до стартового складу німецького "Шальке" на матч Ліги чемпіонів проти турецького "Галатасараю". Матч відбудеться у Стамбулі.
Українець вийде на лівому фланзі півзахисту.
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Сам матч "Галатасарай" – "Шальке" розпочнеться о 22:00.
Нагадаємо, саме результативний пас Коноплянки приніс перемогу "Шальке" над московським "Локомотивом" на виїзді у попередньому турі Ліги чемпіонів.
Джерело: 24 Канал
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