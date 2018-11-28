Коноплянка вийде у стартовому складі "Шальке" на матч Ліги чемпіонів

Український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка зіграє з перших хвилин матч Ліги чемпіонів проти "Порту".

Зауважимо, що це вже 4-ий матч для українця у Лізі чемпіонів цього сезону, за минулі три гри Коноплянка відзначився однією гольовою передачею.

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Нагадаємо, що матч "Порту" – "Шальке" розпочнеться о 22:00.

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