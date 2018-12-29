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      Коноплянка вже взимку може покинути "Шальке", – ЗМІ

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      Євген Коноплянка покине "Шальке"
      Євген Коноплянка покине "Шальке"

      Український футболіст німецького "Шальке" та збірної України Євген Коноплянка, швидше за все, покине команду взимку 2019 року.

      Наставник німецького клубу вважає, що необхідно скоротити склад команди. Внаслідок цього деякі гравці покинуть клуб найближчим часом і "Шальке" вже веде переговори щодо їх подальшого працевлаштування, повідомляє Sport.sky.de.

      Читайте також: Коноплянка взяв учать у першій гольовій атаці "Шальке", віддаливши його від вильоту

      Окрім Євгена, покинути клуб із Гельзенкірхена можуть форварди – Франко Ді Санто та Брель Емболо.

      Також Тедескі розраховує, що клуб зможе знайти для нього ще одного асистента.

      Нагадаємо, що Коноплянка став гравцем "Шальке" наприкінці серпня 2016 року. З того часу він провів у Бундеслізі 52 матчі, у яких зумів відзначитися 5 забитими голами та 5 результативними передачами. Цього сезону на рахунку гравця збірної України 14 поєдинків у всіх турнірах та одна результативна передача.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка Шальке
      Джерело: 24 Канал
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