Коноплянка вже взимку може покинути "Шальке", – ЗМІ

Український футболіст німецького "Шальке" та збірної України Євген Коноплянка, швидше за все, покине команду взимку 2019 року.

Наставник німецького клубу вважає, що необхідно скоротити склад команди. Внаслідок цього деякі гравці покинуть клуб найближчим часом і "Шальке" вже веде переговори щодо їх подальшого працевлаштування, повідомляє Sport.sky.de.

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Окрім Євгена, покинути клуб із Гельзенкірхена можуть форварди – Франко Ді Санто та Брель Емболо.

Також Тедескі розраховує, що клуб зможе знайти для нього ще одного асистента.

Нагадаємо, що Коноплянка став гравцем "Шальке" наприкінці серпня 2016 року. З того часу він провів у Бундеслізі 52 матчі, у яких зумів відзначитися 5 забитими голами та 5 результативними передачами. Цього сезону на рахунку гравця збірної України 14 поєдинків у всіх турнірах та одна результативна передача.

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