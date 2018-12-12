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      Коноплянка взимку покине "Шальке", – Sport Bild

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      Євген Коноплянка покине "Шальке"
      Євген Коноплянка покине "Шальке"

      Керівництво "Шальке" має намір провести перебудову в команді, в тому числі позбувшись кількох гравців.

      На початку грудня в команді відбулася наглядова рада за участю генерального директора клубу Крістіана Хайделя, на якій було прийнято рішення по боротьбі з кризою в команді, яка перемогла лише 4 рази за 14 турів в цьому сезоні, повідомляє Sport Bild.

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      Передбачуваним результатом наради є рішення продати декількох гравців команди: Євгенія Коноплянку, Бриля Емболо, Франко Ді Санто, Йоганнеса Гайса і Омара Маскареля.

      Особливими невдачами для генерального директора клубу Крістіана Хайделя, який змінив на цій посаді в 2016 році Хорст Хельдт, називаються трансфери Євгена Коноплянки та Омара Маскареля.

      Євген Коноплянка є самим високооплачуваним гравцем клубу – він заробляє 5 млн євро щорічно в складі "Шальке". І для посилення складу в січні гельзенкірхенцям буде вигідно розлучитися з українським футболістом, який не має регулярної ігрової практики.

      Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Коноплянка провів у складі "Шальке" 12 матчів, при цьому віддавши 2 результативні передачі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка
      Джерело: 24 Канал
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