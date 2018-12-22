Коноплянка взяв учать у першій гольовій атаці "Шальке", віддаливши його від вильоту

Євген Коноплянка повернувся в основу, "Шальке" нарешті перемогло. Уперше із вересня українець вийшов у стартовому складі свого клубу в матчі Бундесліги.

Окрім того Коноплянка допоміг кобальтовим перервати чотириматчеву безвиграшну серію.

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Вже на десятій хвилині Євген став одним із організаторів гольової атаки. Коноплянка записав до свого активу так званий хокейний асист. Українець віддав передачу Очіпці, який вже за мить допоміг відзначитися Скшибскі. За кілька хвилин українець міг відзначитися і сам, але з хорошої позиції пробив прямісінько у голкіпера.

У середині другого тайму "Шальке" таки подвоїло свою перевагу, після чого – на 73-й Коноплянку замінили. Ледь не одразу Штутграрт спробував відновити рахунок, відквитавши один м’яч. Та Ахмед Кутуцу, який власне замінив Євгена, поставив крапку у цій грі. 3:1 – "Шальке" нарешті трохи віддаляється від зони вильоту.

Відео: Коноплянка взяв учать у першій гольовій атаці "Шальке"