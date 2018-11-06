Коноплянка залишився у запасі "Шальке" на гру Ліги чемпіонів проти "Галатасараю"
Стали відомі стартові склади команди на матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шальке" – "Галатасарай".
Український футболіст "Шальке" Євген Коноплянка не потрапив до стартового складу німецької команди.
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Шальке: Нюбель, Настасіч, Ут, Руди, Стамбулі, Каліджурі, Бургшталлер, Харіт, Сане, Шопф, Емболо.
Галатасарай: Муслера, Маріано, Озан, Сердар, Ліннес, Донк, Ндіає, Беланда, Сінан, Родрігес, Анрі.
Нагадаємо, що матч "Шальке" – "Галатасарай" розпочнеться о 22:00.
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Джерело: 24 Канал
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