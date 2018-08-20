Консервовані кабачки: рецепти приготування на зиму

Хрусткі консервовані кабачки – відмінний спосіб зберегти літній овоч аж до зими. Такі кабачки можна подавати як окрему страву, або ж готувати з них закуски та навіть салати. Як консервувати кабачки та рецепти консервації далі в матеріалі.

Рецепти консервації кабачків користуються великою популярністю, адже кабачки – це смачні, а головне доступні кожному овочі. Пропонуємо їх приготувати на зиму за класичним рецептом, проекспериментувати із додаванням томатного соку, а також приготувати чудову заготовку для літньої закуски.

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Рецепт консервованих кабачків (класичний)



Рецепт консервованих кабачків / Фото nastanova.com

Інгредієнти для трьох літрових банок:

- 8-10 молодих кабачків, залежно від розмірів;

- 4 ст. л солі;

- 5 ст. л цукру;

- 100 мл столового оцту;

- 3 лаврових листочки;

- 6 зубчиків часнику;

- кріп, листя хрону;

- 15 горошин запашного перцю;

- по 3 листа вишні, яблуні і смородини.

Рецепт приготування консервованих кабачків:

1. Літрові банки необхідно помити, після чого простерилізувати. Кришки обдати окропом.

2. Зубчики часнику очистити, помити під проточною водою зелень і нарізати листя хрону. Всі інгредієнти потрібно викласти на дно банок. Всі інгредієнти розділіть на три банки.



Листя та часник викладайте на дно банки

3. Кабачки помийте, відріжте хвостики, після чого наріжте невеликими кружальцями. Якщо кабачки дуже великі, то кружечки поріжте ще навпіл.



Кабачки наріжте кружечками

4. Викладіть кабачки в банки на зелень. Викладайте овочі дуже щільно.

5. В каструлі доведіть воду до кипіння і залийте окропом банки з кабачками. Накрийте банки рушником і залишіть їх на 20 хвилин. Потім воду злийте назад в каструлю.



Викладайте кабачки дуже щільно

6. До води додайте сіль, доведіть до кипіння, потім додайте оцет та залишіть на плиті ще 1-2 хвилини. Цим розсолом знову залийте банки з кабачками. Після цього банки можна закривати. Поставте банки в темне місце, переверніть та обгорніть ковдрою. Після повного остигання банки можна переносити в комору або погріб.

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Рецепт консервованих кабачків для закуски



Рецепт консервованих кабачків для закуски

Рулетики з кабачків – це ідеальна літня закуска. Але її можна готувати й зимою! Для цього законсервуйте кабачки за цим рецептом, а взимку їх можна підсмажити та наповнити сиром з часником.

Інгредієнти:

- молоді кабачки з тонкою шкірою;

- оцет;

- окріп.

Щодо пропорцій – на 800 грамів окропу потрібно 4 столових ложки 9% оцту. Кабачки для цього рецепта візьміть товсті і довгі – з них крутити рулетики простіше.

Рецепт приготування консервованих кабачків для закуски:

1. Помийте кабачки та відріжте хвостики. Банки попередньо простерилізуйте.

2. Кожен кабачок поріжте на довгі пластини. Найзручніше це робити ножом для чистки овочів.

3. Скрутіть пластинки кабачків та викладіть у банку. Можна робити у кілька шарів.



Кабачки можна викладати в кілька шарів

4. Розведіть оцет в окропі і залийте банки маринадом. Можна відразу залити в кожну банку по столовій ложці оцту, а потім залити окропом. Попередньо прокип'ятіть кришки, а потім накрийте ними кабачки. Далі банки слід прогріти на водяній бані 7-8 хвилин.

5. Після цього банки можна закривати. Поставте банки з кабачками тепле місце, попередньо закутавши. Після повного остигання банки можна переносити в комору або погріб.

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Рецепт консервованих кабачків в томаті



Рецепт консервованих кабачків в томаті

Інгредієнти:

- 4-5 кг кабачків;

- 1 кг болгарського перцю;

- 1 склянка олії;

- 1 л томатного соку;

- 2-2,5 ст. ложки солі;

- 3 ст. ложки цукру;

- 300 г часнику;

- 1 ч. ложка чорного меленого перцю;

- 100 мл 6% оцту.

Рецепт приготування консервованих кабачків в томаті:

1. Овочі добре помийте, перець наріжте смужками, кабачки – кубиками, а часник пластинками.

2. В глибоку каструлю додайте олію, викладіть кабачки та перець і тушкуйте 15 хвилин. Додайте потім томатний сік, оцет, сіль та цукор. Варіть на середньому вогні ще півгодини. Додайте спеції та часник і варіть ще 10 хвилин.

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3. Викладайте кабачки з перцем в простерилізовані банки та закрийте кришками, які потрібно попередньо прокип'ятити. Поставте банки з кабачками тепле місце, попередньо закутавши. Після повного остигання банки можна переносити в комору або погріб.