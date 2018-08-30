Як консервувати персики: смачні рецепти на зиму

Персики – це плоди із дуже соковитою м'якоттю, яка буквально тане в роті. Зберегти цей неперевершений смак та ніжну структуру на зиму допоможе консервування. Як правильно консервувати персики на зиму цілими, дольками та з алкоголем – далі в матеріалі.

Перед консервацією персики потрібно добре вимити, щоб шкірка була чистою. Якщо ви хочете закривати персики без шкірки, то легко її позубитися не вийде, адже шкірка дуже тісно прилягає до плоду.

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Вирішити цю проблему досить просто: скип'яти на сильному вогні воду, додайте туди трохи лимонної кислоти, і занурте в окріп персики на друшляку. Протримати їх там потрібно буквально кілька секунд, після чого промийте плоди звичайної холодною водою з-під крана. Такий контраст температур дозволить тобі швидко очистити всі персики.

Пропонуємо кілька рецептів консервованих персиків – цілими, дольками, а також незвичайну варіацію з коньяком.

Консервовані цілі персики – простий рецепт



Рецепт консервованих цілих персиків

Інгредієнти:

- персики – 700 г;

- цукор – 350 г;

- вода – 1 л.

Рецепт приготування консервованих цілих персиків:

1. З одного краю персиків зробіть хрестоподібний надріз. Залийте персики окропом і залиште на 1 хвилину, потім зніміть шкірку.

2. В каструлю налийте воду, додайте цукор та доведіть сироп до кипіння.

3. У банку викладіть персики та залийте їх цукровим сиропом. Поставте банку в каструлю з гарячою водою, на дно постеліть рушничок. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і стерилізуйте середньому вогні: банка 0,5 – 10 хвилин, літрова банка – 12 хвилин.

4. Закрийте банку кришкою, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання. Після цього банку можна переносити в прохолодне і темне місце.

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Консервовані персики дольками



Рецепт консервованих персиків дольками

Інгредієнти на 4 банки 0,5:

- персики – 1 кг;

- вода – 1 л;

- цукор – 400 г;

- лимонна кислота – 0,5 ч. л.

Рецепт приготування консервованих персиків дольками:

1. Добре вимийте персики. Зніміть з персиків шкіру, для цього, як і в попередньому рецепті, спочатку обдайте їх окропом, а потім помістіть в холодну воду. Плоди розріжте навпіл та видаліть кісточки.

2. У банки викладіть половинки персиків – зрізами вниз, так плоди будуть краще зберігати форму. Закип'ятіть воду та залийте в банки. Залиште на 15 хвилин.

3. Потім злийте воду в каструлю. Додайте цукор та лимонну кислоту. На одну літру води знадобиться 400 гр цукру, на банку 0,5 – відповідно 200 гр. Доведіть сироп до кипіння та проваріть 2-3 хвилини.

4. Сиропом знову залийте банки. Перед самою консервацією потрібно простерилізувати банки та кришки. Якщо ви цього не зробили, то стерилізуйте у каструлі уже з персиками. Закрийте банки кришками, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання. Після цього банки можна переносити в прохолодне і темне місце.

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Консервовані персики з коньяком



Рецепт консервованих персиків з коньяком

Інгредієнти на 4 банки по 1 л:

- персики – 3 кг;

- цукор – 300 г;

- вода – 750 мл;

- коньяк – 240 мл.

Рецепт приготування консервованих персиків з коньяком:

1. Добре вимийте персики. Зніміть з персиків шкіру, для цього, як і в попередньому рецепті, спочатку обдайте їх окропом, а потім помістіть в холодну воду. Плоди розріжте навпіл та видаліть кісточки. За бажанням, можете залишити персики цілими.

2. У каструлі доведіть воду з цукром до кипіння. Персики розкладіть по стерилізованих банках й у кожну банку влийте по 60 мл коньяку. Залийте банки готовим цукровим сиропом.

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3. На дно великої каструлі покладіть кухонний рушник. На рушник поставте банки з персиками, так щоб вони не торкалися одна одної. Залийте гарячою водою до 3/4 висоти банок. Доведіть до кипіння воду, зменшіть вогонь і стерилізуйте ще 10 хвилин.

4. Закрийте банки кришками, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання. Після цього банки можна переносити в прохолодне і темне місце.