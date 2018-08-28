Як консервувати помідори: смачні рецепти приготування на зиму

Сезон консервації помідорів триває з кінця липня по вересень, саме в цей період дозрівають смачні плоди без теплиць. Вони мають особливо пружну структуру та неперевершений смак. Купити помідори ви зможете, звісно, і взимку, але вони не зможуть змагатися із літніми плодами ні смаком, ні користю.

Для того, щоб консервовані помідори вийшли особливо смачними, перед складанням томатів в банки їх потрібно ретельно відсортувати на зелені, бурі і стиглі. А також впорядкувати за розміром на маленькі середні і великі, вимити і очистити від плодоніжки. Найкраще якщо в одну банку ви будете складати помідори лише одного сорту, однакової стиглості та приблизно однакового розміру.

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На дно банки до помідорів обов'язково потрібно покласти прянощі – це можуть бути кріп, чорний перець-горошок, коріння або листя хрону, листя смородини або вишні, часник тощо. Наповнені томатами банки заливають розсолом, який готують відповідно до рецепту.

Для стерилізації консервованих помідорів вам знадобиться велика ємність, на одно якої потрібно постелити рушник або тонку дерев’яну дощечку, щоб під час кипіння рідини в ємності банки не билися об дно. На рушник або дощечку ставлять банки з томатами. Потім в ємність набирають воду, щоб вона на кілька сантиметрів не доходила до шийок банок. Час стерилізації відлічується з моменту закипання рідини в ємності.

Пропонуємо кілька найкращих рецептів консервованих помідорів, які чудово доповнять ваш раціон харчування взимку.

Консервовані помідори у власному соку на зиму



Рецепт консервованих помідорів у власному соку на зиму

Інгредієнти для літрової банки:

- помідори сорту "Сливка" – приблизно 1,5 кг;

- 3 шт. чорного перцю горошком;

- гілочка кропу і петрушки;

- цукор з розрахунку 1 ч. ложка на 1 літр соку;

- сіль з розрахунку 1 ст. ложка на 1 літр соку.

Рецепт приготування консервованих помідорів у власному соку на зиму:

1. Помідори помийте, якщо вам трапляться зіпсовані плоди – їх краще не використовувати. Потім з них потрібно зняти шкіру, для цього зробіть на кожному плоді хрестоподібний надріз та залийте кип'ятком на 1-2 хвилини. Після цього обдайте помідори холодною водою та зніміть шкірку, вона буде легко відділятися від плодів.

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2. На низ банки викладіть перець, кріп та петрушку. Щільно викладіть помідори в банку. З решти плодів – потрібно зробити сік. Для цього їх можна пропустити через м'ясорубку або ж через соковижималку. Якщо не хочете, аби в соці було насіння, перетріть пюре ще раз через сито.

3. Викладіть томатне пюре в каструлю, доведіть до кипіння та потримайте на середньому вогні 15 хвилин. Додайте сіль та цукор, ще раз доведіть до кипіння та зніміть з вогню.

4. Залийте томатним соком помідори в банці. Потім цю банку потрібно простерилізувати. Для цього на дно каструлі з гарячою водою покладіть рушник або будь-яку тканину складену в кілька разів. Водна не повинна покривати банку, а бути на рівні "плечиків" банки. Воду доведіть до кипіння та стерилізуйте банку 20-25 хвилин. Закрутіть після цього банку, переверніть догори, накрийте ковдрою та залиште до повного вистигання.

Консервовані помідори з оцтом на зиму



Рецепт консервованих помідорів з оцтом на зиму

Інгредієнти для 3-літрової банки:

- помідори (скільки поміститься в банку);

- часник – 3 зубчики;

- цибуля ріпчаста – 1 шт;

- чорний перець горошком – 5-6 шт;

- пара гілок кропу з парасолькою;



Для маринаду:

- цукор – 4 ст. л.;

- сіль — 2 ст. л.;

- оцет столовий – 90 мл.

Рецепт приготування консервованих помідорів з оцтом на зиму:

1. Ретельно вимийте банку та обдайте її окропом. На дно викладіть кріп, часник, перець та нарізану цибулю.

2. Помідори помийте та просушіть. Викладіть їх щільно в банку та залийте окропом на 30-40 хвилин. Потім злийте воду в каструлю, додайте сіль та цукор. Доведіть до кипіння та додайте оцет в самому кінці. Цим маринадом знову залийте помідори. Закрутіть після цього банку, переверніть догори, накрийте ковдрою та залиште до повного вистигання.

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Консервовані помідори з виноградом на зиму



Рецепт консервованих помідорів з виноградом на зиму

Інгредієнти на 1,5 л банку:

- помідори – 0,5 кг;

- виноград – 0,5 кг;

- гілочка кропу з парасолькою;

- листя хрону.



Для маринаду:

- цукор – 2 ст.л;

- сіль – 1 ст. л.;

- оцет 9% – 1 ст. л.;

- олія – 3 ст.л;

- лавровий лист – 1-2 шт.;

- перець горошком – 3-5 шт.

Рецепт приготування консервованих помідорів з виноградом на зиму:

1. Банку обдайте окропом, на дно викладіть суцвіття кропу та листя хрону. За бажанням, можете додати ще листя смородини та зубчик часнику.

2. Помідори добре помийте та просушіть. Відділіть ягоди винограду від грон. В банку шарами викладіть помідори та виноград – і так доверху.

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3. Залийте банку окропом на 20-30 хвилин. Злийте воду в каструлю та приготуйте маринад. Додайте до маринаду цукор, сіль, олію, оцет, лаврові листочки і перець горошком. Доведіть до кипіння та залиште на середньому вогню ще на кілька хвилин.

4. Залийте маринадом помідори в банці. Закрутіть після цього банку, переверніть догори, накрийте ковдрою та залиште до повного вистигання.