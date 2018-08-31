Як консервувати огірки: рецепти на зиму та секрети приготування
Хрусткі консервовані огірки взимку – ідеальне доповнення до гарніру, а також до салатів. Як правильно консервувати огірки, що покласти в банку та перевірені рецепти консервації на зиму – далі в матеріалі.
Які огірки вибрати для консервації? Вибирайте невеликі огірки – маленькі, молоді огірки мають солодкуватий смак та виходять більш хрусткими. Шкірочка огірків повинна бути нерівною, з пухирцями. Гладкі огірки краще використовувати для салатів, в тому числі й для салатів на зиму. На дотик огірки повинні бути твердими, а світла частина не повинна бути жовтуватою.
Читайте також: Малосольні огірки: рецепт швидкого приготування
Як підготувати огірки до консервації? Перед тим, як консервувати огірки їх необхідно замочити мінімум на 2-3 години, а краще на півдня. В цьому випадку огірки стануть більш пружними, міцними та хрусткими.
Що покласти в банку до огірків? Класичний набір для консервації огірків виглядає так: смородинові листя, листя хрону, парасольки кропу, перець горошком. Також можна додавати дубове, вишневе листя, ягоди смородини, часник, гірчицю, шматочки кореня хрону, зелень селери і кропу, м'яту, естрагон, любисток, базилік, кмин, коріандр тощо.
Скільки потрібно солі? Найкраще використовувати звичайну кам'яну сіль крупного помелу без домішок. Вона дає найбільш насичений і повний смак. Ще одна небезпека від дрібної солі – огірки можуть стати м'якими. На 1 л води, як правило, використовують 50-60 г солі (2-2,5 ст.л).
Пропонуємо приготувати консервовані огірки за одним із цих рецептів.
Консервовані огірки з кетчупом
Рецепт консервованих огірків з кетчупом на зиму
Інгредієнти на 1 літрову банку:
- огірки – на банку;
- лавровий лист – 1-2 шт;
- часник – 2 зубчики;
- чорний перець горошком – 10 шт;
- цукор – 200 г.;
- сіль – 1,5 ст. л.;
- оцет 9% – 300 мл.;
- вода – 1 л.;
- кетчуп "Чилі" – 300 мл.
Читайте також: Салати на зиму з баклажанів: прості рецепти приготування
Рецепт приготування консервованих огірків з кетчупом:
1. Огірки помийте і обріжте кінчики. Залийте водою і залиште на 2-3 годин.
2. На дно банки викладіть часник, перець горошком і лавровий лист. За бажанням, додайте листя смородини та парасольку кропу. Щільно викладіть огірки, щоб не було великих порожнеч.
3. Воду закип'ятіть, залийте в банку з огірками. Накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин. Злийте воду назад в каструлю. Додайте туди кетчуп, перемішайте і доведіть до кипіння. Залийте отриманою сумішшю огірки, закатайте залізною кришкою, переверніть і накрийте ковдрою.
Консервовані хрусткі огірки
Рецепти консервованих хрустких огірків на зиму
Інгредієнти:
- огірки – 3 кг;
- вода – 1 л;
- листя смородини – 3-4 шт;
- парасольки кропу – 3-4 шт;
- часник – 4 зубчики;
- чорний перець горошком – 8-10 шт;
- лавровий лист – 2-3 шт;
- гвоздика – 2-3 шт;
- цукор – 2 ст.л.;
- оцет 9% – 1/3 ч.л на банку.
Рецепт приготування консервованих хрустких огірків:
1. Огірки помийте, відріжте кінчики та замочіть в холодній воді на 2-3 години.
2. Листя смородини і кріп промийте та висушіть. Часник очистіть. У стерилізовані банки викладіть на дно листя смородини, кріп, часник, перець горошком, лавровий лист і гвоздику. Викладіть щільно огірки.
Читайте також: Консервовані кабачки: рецепти приготування на зиму
3. Воду закип'ятіть та залийте кропом банки, залиште на 20 хвилин. Приготуйте розсол – вилийте воду з банок, додайте 1 ст.л солі та 2 ст.л цукру. Доведіть до кипіння та залийте в банки. Потім додайте оцет – 1/3 ч.л на літрову банку. Закатайте залізними кришками і переверніть.
Салат з огірків на зиму по-корейські
Рецепт салату з огірків на зиму по-корейські
Інгредієнти на 12 півлітрових банок:
- огірки – 4 кг;
- морква – 1 кг;
- цукор – 200 мл;
- оцет 9% – 1 стакан;
- рослинне масло – 200 мл;
- сіль – 100 г;
- часник (попередньо розчавлений) – 2 ст. л.;
- червоний мелений перець – 1 ст. л.
Рецепт приготування салату з огірків на зиму по-корейські:
1. Помийте моркву, очистіть та натріть на крупній тертці. Найкраще використовувати спеціальну тертку для моркви по-корейські.
2. Огірки помийте в воді, обріжте кінчики. Розріжте огірочки на 4 частини вздовж. Найкраще брати огірки невеликого розміру.
Читайте також: Кабачкова ікра: рецепт легкої консервації
3. Приготуйте маринад: змішати рослинну олію, сіль, червоний мелений перець, часник, цукор і оцет.
4. Змішати у великій каструлі огірки і моркву, залийте все маринадом. Перемішайте і залиште на 4 години настоюватися.
5. Розкладіть готовий салат по півлітрових банках (попередньо обдайте їх окропом), накрийте кришками і стерилізуйте 10-15 хвилин (банки великих розмірів простерилізуйте довше).