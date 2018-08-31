Як консервувати огірки: рецепти на зиму та секрети приготування

Хрусткі консервовані огірки взимку – ідеальне доповнення до гарніру, а також до салатів. Як правильно консервувати огірки, що покласти в банку та перевірені рецепти консервації на зиму – далі в матеріалі.

Які огірки вибрати для консервації? Вибирайте невеликі огірки – маленькі, молоді огірки мають солодкуватий смак та виходять більш хрусткими. Шкірочка огірків повинна бути нерівною, з пухирцями. Гладкі огірки краще використовувати для салатів, в тому числі й для салатів на зиму. На дотик огірки повинні бути твердими, а світла частина не повинна бути жовтуватою.

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Як підготувати огірки до консервації? Перед тим, як консервувати огірки їх необхідно замочити мінімум на 2-3 години, а краще на півдня. В цьому випадку огірки стануть більш пружними, міцними та хрусткими.

Що покласти в банку до огірків? Класичний набір для консервації огірків виглядає так: смородинові листя, листя хрону, парасольки кропу, перець горошком. Також можна додавати дубове, вишневе листя, ягоди смородини, часник, гірчицю, шматочки кореня хрону, зелень селери і кропу, м'яту, естрагон, любисток, базилік, кмин, коріандр тощо.

Скільки потрібно солі? Найкраще використовувати звичайну кам'яну сіль крупного помелу без домішок. Вона дає найбільш насичений і повний смак. Ще одна небезпека від дрібної солі – огірки можуть стати м'якими. На 1 л води, як правило, використовують 50-60 г солі (2-2,5 ст.л).

Пропонуємо приготувати консервовані огірки за одним із цих рецептів.

Консервовані огірки з кетчупом



Рецепт консервованих огірків з кетчупом на зиму

Інгредієнти на 1 літрову банку:

- огірки – на банку;

- лавровий лист – 1-2 шт;

- часник – 2 зубчики;

- чорний перець горошком – 10 шт;

- цукор – 200 г.;

- сіль – 1,5 ст. л.;

- оцет 9% – 300 мл.;

- вода – 1 л.;

- кетчуп "Чилі" – 300 мл.

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Рецепт приготування консервованих огірків з кетчупом:

1. Огірки помийте і обріжте кінчики. Залийте водою і залиште на 2-3 годин.

2. На дно банки викладіть часник, перець горошком і лавровий лист. За бажанням, додайте листя смородини та парасольку кропу. Щільно викладіть огірки, щоб не було великих порожнеч.

3. Воду закип'ятіть, залийте в банку з огірками. Накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин. Злийте воду назад в каструлю. Додайте туди кетчуп, перемішайте і доведіть до кипіння. Залийте отриманою сумішшю огірки, закатайте залізною кришкою, переверніть і накрийте ковдрою.

Консервовані хрусткі огірки



Рецепти консервованих хрустких огірків на зиму

Інгредієнти:

- огірки – 3 кг;

- вода – 1 л;

- листя смородини – 3-4 шт;

- парасольки кропу – 3-4 шт;

- часник – 4 зубчики;

- чорний перець горошком – 8-10 шт;

- лавровий лист – 2-3 шт;

- гвоздика – 2-3 шт;

- цукор – 2 ст.л.;

- оцет 9% – 1/3 ч.л на банку.

Рецепт приготування консервованих хрустких огірків:

1. Огірки помийте, відріжте кінчики та замочіть в холодній воді на 2-3 години.

2. Листя смородини і кріп промийте та висушіть. Часник очистіть. У стерилізовані банки викладіть на дно листя смородини, кріп, часник, перець горошком, лавровий лист і гвоздику. Викладіть щільно огірки.

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3. Воду закип'ятіть та залийте кропом банки, залиште на 20 хвилин. Приготуйте розсол – вилийте воду з банок, додайте 1 ст.л солі та 2 ст.л цукру. Доведіть до кипіння та залийте в банки. Потім додайте оцет – 1/3 ч.л на літрову банку. Закатайте залізними кришками і переверніть.

Салат з огірків на зиму по-корейські



Рецепт салату з огірків на зиму по-корейські

Інгредієнти на 12 півлітрових банок:

- огірки – 4 кг;

- морква – 1 кг;

- цукор – 200 мл;

- оцет 9% – 1 стакан;

- рослинне масло – 200 мл;

- сіль – 100 г;

- часник (попередньо розчавлений) – 2 ст. л.;

- червоний мелений перець – 1 ст. л.

Рецепт приготування салату з огірків на зиму по-корейські:

1. Помийте моркву, очистіть та натріть на крупній тертці. Найкраще використовувати спеціальну тертку для моркви по-корейські.

2. Огірки помийте в воді, обріжте кінчики. Розріжте огірочки на 4 частини вздовж. Найкраще брати огірки невеликого розміру.

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3. Приготуйте маринад: змішати рослинну олію, сіль, червоний мелений перець, часник, цукор і оцет.

4. Змішати у великій каструлі огірки і моркву, залийте все маринадом. Перемішайте і залиште на 4 години настоюватися.

5. Розкладіть готовий салат по півлітрових банках (попередньо обдайте їх окропом), накрийте кришками і стерилізуйте 10-15 хвилин (банки великих розмірів простерилізуйте довше).