Конспірація вищого рівня: за що затримала брата одіозного судді Вовка

Как известно, родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, Вовк – это фамилия его жены Светланы, которую он взял после женитьбы в 1999 году. А брат остался Зонтовым, и тоже был тесно связан с правосудием – он работал адвокатом.

Детальнее НАБУ задержало брата судьи Вовка при получении 100 тысяч долларов взятки

По данным источников Цензор.Нет, Вовк организовал глубоко законспирированную систему получения взяток. Каждый взяткодатель анализировался, работа шла только с понятными и известными людьми, и только по крупным суммам. Павел Вовк лично не участвует в передаче денег – он понимает, что за ним идет охота. Работает система посредников, это они контактируют с "клиентами", и передают деньги от взяткодателя родному брату.

Вовк неоднократно срывал операции НАБУ по документированию его взяток. В этот раз сработала жадность – дело должно было слушаться в ОАСК завтра, срочность была оправдана ситуацией. И хорошо зная наши правоохранительные органы, Вовк не думал, что НАБУ рискнет передавать целых 100 000 долларов через цепочку посредников, которую было невозможно отследить. Представьте себе, ведь 100 тысяч можно было в процессе передачи и где-то потерять. Однако НАБУ решило рискнуть такими огромными деньгами и при этом нашло способ найти свои деньги и установить передачу Зонтову.

Юрий Зонтов сохраняет адвокатское свидетельство, и полученную взятку повез на хранение на квартиру, в которой оборудован адвокатский офис. В квартире три сейфа для документов и ценностей.

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Благодаря работе в разведке, Зонтов имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в страны, в которых семье так удобно хранить краденое в Украине.