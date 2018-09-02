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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Константинопольській церкві не потрібна згода інших церков для надання автокефалії

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Собор у Стамбулі
Собор у Стамбулі / religions.unian.ua

На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.

Про це повідомляє "Громадське".

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Зазнчається, що єпископи розглянули питання про те, наскільки Константинопольська церква уповноважена надавати автокефалію церкві, яка цього просить, без згоди інших церков.

За результатами обговорення, відповідь єпископів ствердна – Константинопольський патріархат може надавати автокефалію без будь-яких узгоджень.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.

31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

Теги: релігія Єдина помісна церква Новини політики Новини України УПЦ КП УПЦ МП
Джерело: 24 Канал
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