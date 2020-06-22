Конституційний Суд поновив справу про націоналізацію "Приватбанку": її ще можуть скасувати
КСУ поновив розгляд відповідності Конституції закону про Фонд гарантування вкладів фізосіб. Задоволення позову ставить під загрозу легітимність прийнятих Фондом рішень по "Приватбанку".
У зв’язку з цим глава Фонду Світлана Рекрут просить у президента скликати РНБО через загрозу державного масштабу, що виникла в економічній сфері. Про відновлення Конституційним судом справи 4-річної давнини повідомляє "Новое время" з посиланням на лист Рекрут.
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У листі, зокрема, йдеться про те, що "задоволення КСУ подання в повному обсязі може миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків"
Відтак, наслідки використання такого прецеденту в конституційному поданні матимуть "катастрофічний характер" для діяльності Фонду, Кабінету міністрів, Національного банку та стабільності всієї фінансової системи України.
Чим загрожує задоволення позову з боку КСУ:
- Воно унеможливить вивід неплатоспроможних банків з ринку і задоволення вимог вкладників та інших кредиторів таких банків;
- скасує вимоги до пов’язаних з неплатоспроможними банками осіб щодо відшкодування шкоди (збитку) банку і його кредиторам;
- унеможливить виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках діючих міжнародних програм і меморандумів.
Що цьому передувало:
- У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку" ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.
- 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
- Втім, вже у вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.