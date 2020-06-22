КСУ поновив розгляд відповідності Конституції закону про Фонд гарантування вкладів фізосіб. Задоволення позову ставить під загрозу легітимність прийнятих Фондом рішень по "Приватбанку".

У зв’язку з цим глава Фонду Світлана Рекрут просить у президента скликати РНБО через загрозу державного масштабу, що виникла в економічній сфері. Про відновлення Конституційним судом справи 4-річної давнини повідомляє "Новое время" з посиланням на лист Рекрут.

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У листі, зокрема, йдеться про те, що "задоволення КСУ подання в повному обсязі може миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків"

Відтак, наслідки використання такого прецеденту в конституційному поданні матимуть "катастрофічний характер" для діяльності Фонду, Кабінету міністрів, Національного банку та стабільності всієї фінансової системи України.

Чим загрожує задоволення позову з боку КСУ:

Воно унеможливить вивід неплатоспроможних банків з ринку і задоволення вимог вкладників та інших кредиторів таких банків;

скасує вимоги до пов’язаних з неплатоспроможними банками осіб щодо відшкодування шкоди (збитку) банку і його кредиторам;

унеможливить виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках діючих міжнародних програм і меморандумів.

Що цьому передувало: