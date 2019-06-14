Конституційний суд дав час нардепам, щоб виправити закон про Нацкомісію з компослуг

Конституційний суд України опублікував 14 червня рішення, яким визнав неконституційним низку положень закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тож у Конституційному суді дали народним депутатам час до кінця 2019 року, щоб виправити закон про НКРЕКП.

Конституційний суд розглядав справу за поданням 46 народних депутатів і 14 червня визнав неконституційним створення НКРЕКП. Суд вирішив, що Нацкомісія була створена у неконституційний спосіб, а її статус і спосіб формування не відповідають Конституції.

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При створенні цього органу президент (на той час – Петро Порошенко) вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження глави держави вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає право президента утворювати такі органи.

З огляду на те, що правовим наслідком визнання неконституційними окремих положень закону будуть суттєві прогалини в законодавстві..., що може унеможливити його функціонування..., КСУ визнав за потрібне відстрочити втрату чинності відповідними положеннями закону для приведення чинного законодавства у цій частині у відповідність до вимог Конституції,

– пояснили своє рішення в Конституційному суді.

Хто створив НКРЕКП і чим вона займається?

Відповідає за визначення розмірів тарифів на компослуги: затверджує формули, відповідно до яких встановлюють тарифи на електроенергію, вироблену різними видами електростанцій.

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Цю Нацкомісію своїм указом у 2014 році створив Порошенко, а ще через 2 роки парламент схвалив закон про НКРЕКП. Згідно з законом, Нацкомісія – постійно діючий незалежний державний колегіальний орган, членів якого призначає та звільняє президент.

Які скандали пов'язані з НКРЕКП?

Нацкомісію звинувачували в ухваленні рішень в інтересах Порошенка, його оточення та певних олігархічних груп. Мовиться про появу в березні 2016 року формули "Роттердам+", яка мала наслідком введення високих тарифів для населення та промисловості.



Справу про незаконність створення НКРЕКП передали в Конституційний суд у 2017 році. Проте у 2 наступні роки, коли головою суду був Станіслав Шевчук, розгляд справи був фактично заблокованим.

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