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      Конституційний суд дав час нардепам, щоб виправити закон про Нацкомісію з компослуг

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      КС дав час до кінця 2019 року, щоб для виправити закон про НКРЕКП
      КС дав час до кінця 2019 року, щоб для виправити закон про НКРЕКП / Lexinform.com.ua

      Конституційний суд України опублікував 14 червня рішення, яким визнав неконституційним низку положень закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тож у Конституційному суді дали народним депутатам час до кінця 2019 року, щоб виправити закон про НКРЕКП.

      Конституційний суд розглядав справу за поданням 46 народних депутатів і 14 червня визнав неконституційним створення НКРЕКП. Суд вирішив, що Нацкомісія була створена у неконституційний спосіб, а її статус і спосіб формування не відповідають Конституції.

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      При створенні цього органу президент (на той час – Петро Порошенко) вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження глави держави вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає право президента утворювати такі органи.

      З огляду на те, що правовим наслідком визнання неконституційними окремих положень закону будуть суттєві прогалини в законодавстві..., що може унеможливити його функціонування..., КСУ визнав за потрібне відстрочити втрату чинності відповідними положеннями закону для приведення чинного законодавства у цій частині у відповідність до вимог Конституції,
      – пояснили своє рішення в Конституційному суді.

      Хто створив НКРЕКП і чим вона займається?

      Відповідає за визначення розмірів тарифів на компослуги: затверджує формули, відповідно до яких встановлюють тарифи на електроенергію, вироблену різними видами електростанцій.

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      Цю Нацкомісію своїм указом у 2014 році створив Порошенко, а ще через 2 роки парламент схвалив закон про НКРЕКП. Згідно з законом, Нацкомісія – постійно діючий незалежний державний колегіальний орган, членів якого призначає та звільняє президент.

      Які скандали пов'язані з НКРЕКП?

      Нацкомісію звинувачували в ухваленні рішень в інтересах Порошенка, його оточення та певних олігархічних груп. Мовиться про появу в березні 2016 року формули "Роттердам+", яка мала наслідком введення високих тарифів для населення та промисловості.

      Справу про незаконність створення НКРЕКП передали в Конституційний суд у 2017 році. Проте у 2 наступні роки, коли головою суду був Станіслав Шевчук, розгляд справи був фактично заблокованим.

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      Теги: Новини України Комунальні послуги Новини політики Верховна Рада Законодавство Тарифи Конституція Конституційний суд
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