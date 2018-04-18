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Конституційний суд сьогодні розгляне скасування недоторканності депутатів

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Конституційний суд України
Конституційний суд України / humanrights.org.ua

У середу, 18 квітня, Конституційний суд України планує розглянути законопроект про скасування недоторканності депутатів Верховної Ради України на предмет відповідності Конституції України.

Як свідчить порядок денний відомства, початок пленарного засідання Великої палати Конституційного суду був запланований на 10.00.

Розгляд відбувається за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 7203) вимогам статей 157, 158 Конституції України у формі письмового провадження.

Крім того, другим питанням винесено продовження розгляду справи за конституційним поданням 57 нардепів щодо відповідності Конституції України закону "Про всеукраїнський референдум". Розгляд буде відбуватися у закритому режимі.

Нагадаємо, 19 жовтня 2017 року Верховна Рада включила у порядок денний та скерувала до Конституційного суду два законопроекти, які передбачають обмеження депутатської недоторканності.

Згодом Президент України Петро Порошенко звернувся із закликом до Конституційного суду якнайшвидше розглянути законопроекти щодо недоторканності народних депутатів на предмет конституційності, щоб Верховна Рада змогла підтримати їх у першому читанні.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Конституційний суд Конституція
Джерело: РБК-Україна
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