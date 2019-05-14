Конституційний суд завдав удару кампанії Порошенка і швидко "поЗЕленів": шокуюче розслідування
Конституційний суд останні тижні постійно в центрі уваги, як і його голова – Станіслав Шевчук. Спочатку удар по закону про незаконне збагачення, який одночасно завдав удару по кампанії кандидата Порошенка. Потім – зустріч з представником Зеленського, позбавлення візи в США, конфлікт навколо інавгурації. У програмі "Наші гроші" – про позеленіння Конституційного Суду та роль брата його керівника.
Конституційний суд в Україні має надзвичайні повноваження.
Читайте також: Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським
Одним своїм рішенням він може відмінити покарання за незаконне збагачення, скасувати люстрацію чи визнати закон про мову неконституційний.
І якщо він здається, що далеко-далеко від людей – він насправді надзвичайно важлива інституція. Вона має значення в історії – як порохова бочка. Суд може вирішити найважливіші питання, які будуть мати значення для історії України,
– наголосила адвокат Тетяна Козаченко.
Адвокат Тетяна Козаченко
Пам'ятаєте, як у 2010 році Віктор Янукович сконцентрував усю владу в своїх руках? Це, знову ж таки, дозволило йому зробити рішення Конституційного суду. Тож не дивно, що кожна влада намагається отримати контроль над КС.
Нинішній склад Конституційного суду очолює Станіслав Шевчук. Зараз під ним захиталося крісло. Частина суддів КС готові проголосувати за його дострокове звільнення. А сам Шевчук уже відкрито заговорив про конфлікт з командою Петра Порошенка. І встиг провести щонайменше одну конфіденційну зустріч з ключовим представником наступного глави держави.
Окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу,
– заявив Петро Порошенко.
Станіслав Шевчук
Одне зі свідчень конфлікту між Порошенком та Шевчуком – скасування статті за незаконне збагачення. Скандальне рішення, яке Конституційний суд прийняв у лютому, у розпал передвиборчої кампанії – било по іміджу Порошенка. І питання навіть не в тому, що в Порошенка не хотіли знести цю статтю. Там вважали невчасним момент. Момент, вкрай невигідний для Порошенка як кандидата.
Читайте також: Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
Суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін пояснює: яке питання виносити на розгляд і коли – у КС вирішує тільки одна людина. Його очільник.
У голови КС є виключне повноваження формувати порядок денний на свій смак, на свій розсуд. Решта суддів можуть бути лише "прохачем", я застосую таке слово. Тобто вони приходять і говорять: я готовий, моя справа готова, я прошу поставити в порядок денний,
– розповів Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду у відставці.
Віктор Шишкін
Невдовзі, у березні 2019, голова КС Станіслав Шевчук прийняв у власному кабінеті переговорника з команди Зеленського-Коломойського – Андрія Богдана.
За день до цього у нас з Володимиром Зеленським зустрічала посол США і було піднято питання про рішення Конституційного суду про "незаконне збагаченні". І я поїхав до свого товариша, з яким дружу понад 10 років, голові Конституційного суду Станіславу Шевчуку,
– сказав Андрій Богдан, представник Зеленського і адвокат Коломоського.
Андрій Богдан
Шевчук про Порошенка
Рулав Одд (Денис Шевчук)
Авто тестя Рулава Одда
Авто, яким користується родина Оддів
Елітний маєток на 550 квадратних метрів
Фото з будинком в соцмережі на сторінці Катерини Одд
Читайте також: Величезний елітний будинок і дорогі авто: як живе звичайний держслужбовець "Укрспецекспорту"
Схема з фірмами
Ми виявили цю схему, ми її підсвітили, а далі ми не маємо права втручатися ні в одну сферу влади,
– стверджує нардеп Сергій Мельничук.
Сергій Мельничук
Хтось притримує розгляд справи,
– пояснює Мельничук.
Шевчук про брата і корупційну схему
Гончаренко теж родом із Харкова. Диплом юриста отримав тільки у 2016 році, натомість майже 12 років працює у сфері геології і надр на держслужбі. До того, як і Рулав Одд, працював у бізнесі. Обоє керували компаніями Олега Кіяшка.
Схема Гончаренка, Кіяшка, Одда
У соціальних мережах усі троє дружать і нині. При чому цілими родинами. У розділі друзів Кіяшка та Гончаренка і діти, і батьки родини брата голови Конституційного суду. Вони не просто підписані одне на одного, наприклад, в особистих привітання з днем народження Гончаренко називає одда дорогим другом. той у відповідь його рідним.
Соцмережі Кіяшка, Гончаренка, Одда
На пропозицію призначення Гончаренко в Секретаріат звернули увагу кілька суддів Конституційного суду. Тож ймовірний ставленник брата посаду не отримав. Але історію не забули
Лист суддям
Цих людей також можна зайти у переліку друзів родини Оддів
Взаємні привітання і обміни теплими словами
Друзів Одда у лютому 2019 року Станіслав Шевчук призначив своїми позаштатними радниками
Фото із логотипом "Зе-команда!"
Олександр Тупицький, суддя Конституційного суду: З урахуванням того, що ви вже поскасосували розпорядження, звільнили чи увільнили цих позаштатних радників, і політизації питання ми можемо обговорити внутрішньо, не привселюдно сьогодні.
Олександр Тупицький, суддя Конституційного суду
Після півгодинної суперечки більшістю суддів питання Шевчука відправили на розгляд постійної комісії з питань регламенту та етики. Два тижні вона збиралася на закриті засідання. Шевчук звинувачень не визнавав. Натомість комісія винесла вердикт – порушення Шевчука істотні і системні. Усі підстави для звільнення є.
Ми кілька тижнів намагались поговорити зі Станіславом Шевчуком, на дзвінки від не відповідав, через прес-службу теж не вийшло. А наші повідомлення у соцмережах залишились непрочитаними.
Журналістка: Зараз у нас має бути інавгурація новообраного президента, і у нас під запитанням Голова суду. Скільки часу потрібно для того, щоб звільнити суддю і обрати нового?
Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду у відставці: Ну, це може бути і в один день, при бажанні. Це може розтягнутись на два-три тижня, а може бути і за один день – сьогодні звільнили і тут же обрали.
Читайте також: Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата
Попри розлади з командою старого президента і, як виявилося, 10-річну дружбу з окремим представниками нового, доля Голови Конституційного суду наразі у руках самих суддів. 14 травня колеги Шевчука мають вирішити звільняти чи лишати його у КС.
Колись нардеп Лозовий вніс скандальну поправку до Кримінально процесуального кодексу, про яку згодом, коли накал зійшов, – всі забули. Як прокурорам працюється в нових умовах і що це за поправка – дивіться у програмі "Наші гроші".