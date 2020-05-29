У Конституційному суді "Батьківщина" оскаржує анбандлінг Нафтогазу: що відомо
Конституційний суд отримав подання від 47 народних депутатів. Парламентарі вимагають скасувати анбандлінг Нафтогазу. Подання ініціювала фракція "Батьківщина".
Депутати просять КСУ скасувати анбандлінг "Нафтогазу": що відомо
Про те, що до КСУ надійшло подання нардепів, повідомила пресслужба Суду.
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Нардепи, зокрема, просять перевірить конституційність окремих положень:
- Господарського кодексу,
- закону "Про трубопровідний транспорт",
- закону "Про управління об’єктами державної власності",
- закону щодо анбандлінгу Нафтогазу.
У Конституційному суді підкреслюють, що таким чином депутати хочуть вказати, що вищезазначені документи не відповідають низці статей Конституції.
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Що таке анбандлінг Нафтогазу: коротко
- Він полягав у відокремленні оператора газотранспортної системи.
- Таким чином, Нафтогаз позбавили функцій щодо транспортування газу.
- Ця умова є необхідною для того, щоб Україна відповідала нормам Третього енергопакета ЄС. Вони передбачають прозорий процес формування тарифів на газ і його транзит.
- Крім того, укладений за європейськими правилами контракт на транзит газу дозволяє Україні уникнути "політичної складової" у газових взаєминах із Росією.
- Анбандлінг "Нафтогазу" офіційно завершився 1 січня 2020 року. В результаті оператор української ГТС став незалежною компанією.