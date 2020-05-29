У Конституційному суді "Батьківщина" оскаржує анбандлінг Нафтогазу: що відомо

Конституційний суд отримав подання від 47 народних депутатів. Парламентарі вимагають скасувати анбандлінг Нафтогазу. Подання ініціювала фракція "Батьківщина".

Депутати просять КСУ скасувати анбандлінг "Нафтогазу": що відомо

Про те, що до КСУ надійшло подання нардепів, повідомила пресслужба Суду.

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Нардепи, зокрема, просять перевірить конституційність окремих положень:

Господарського кодексу,

закону "Про трубопровідний транспорт",

закону "Про управління об’єктами державної власності",

закону щодо анбандлінгу Нафтогазу.

У Конституційному суді підкреслюють, що таким чином депутати хочуть вказати, що вищезазначені документи не відповідають низці статей Конституції.

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Що таке анбандлінг Нафтогазу: коротко