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У Конституційному суді "Батьківщина" оскаржує анбандлінг Нафтогазу: що відомо

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Нардепи від "Батьківщини" подали подання до Конституційного суду щодо скасування анбалдінгу "Нафтогазу"
Нардепи від "Батьківщини" подали подання до Конституційного суду щодо скасування анбалдінгу "Нафтогазу" / Shutterstock

Конституційний суд отримав подання від 47 народних депутатів. Парламентарі вимагають скасувати анбандлінг Нафтогазу. Подання ініціювала фракція "Батьківщина".

Депутати просять КСУ скасувати анбандлінг "Нафтогазу": що відомо

Про те, що до КСУ надійшло подання нардепів, повідомила пресслужба Суду. 

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Нардепи, зокрема, просять перевірить конституційність окремих положень:

  • Господарського кодексу,
  • закону "Про трубопровідний транспорт",
  • закону "Про управління об’єктами державної власності",
  • закону щодо анбандлінгу Нафтогазу.

У Конституційному суді підкреслюють, що таким чином депутати хочуть вказати, що вищезазначені документи не відповідають низці статей Конституції.

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Що таке анбандлінг Нафтогазу: коротко

  • Він полягав у відокремленні оператора газотранспортної системи.
  • Таким чином, Нафтогаз позбавили функцій щодо транспортування газу.
  • Ця умова є необхідною для того, щоб Україна відповідала нормам Третього енергопакета ЄС. Вони передбачають прозорий процес формування тарифів на газ і його транзит.
  • Крім того, укладений за європейськими правилами контракт на транзит газу дозволяє Україні уникнути "політичної складової" у газових взаєминах із Росією.
  • Анбандлінг "Нафтогазу" офіційно завершився 1 січня 2020 року. В результаті оператор української ГТС став незалежною компанією.
Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини України Конституція ВО Батьківщина ГТС Конституційний суд Нафтогаз Новини політики
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