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      Консула Молдови в Одесі арештували, бо він планував взяти хабар у 100 євро

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      Консула Молдови арештували за хабар
      Консула Молдови арештували за хабар / Ілюстративне фото

      В Одесі арештували за хабар консула Республіки Молдова Серджиу Шептелічі. Зробили це у вівторок, 2 квітня, молдовські співробітники Антикорупційної прокуратури та Національного центру по боротьбі з корупцією.

      Про це повідомили спершу на порталі Open.md, а згодом підтвердили в прес-службі молдовської Антикорупційної прокуратури.

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      Вранці 2 квітня до консульства Молдови в Одесі прибули антикорупційні прокурори. Вони спільно з працівниками Служби безпеки Молдови та розвідки висунули Шептелічі підозру у справі про корупційні правопорушення.

      Спершу у мережі з'явилася інформація, що консула лише відкликали з посади, а про арешт інформацію не підтверджувало жодне відомство. Та згодом Антикорупційна прокуратура опублікувала прес-реліз, де підтвердила арешт і пояснила: Шептелічі вивезли додому. А перед тим провели обшуки в приміщеннях консульства і в квартирі консула.

      Молдова
      Консул Молдови в Одесі Серджиу Шептелічі (другий праворуч, фото 2017 року)

      Як мовиться у прес-релізі, консул 6 квітня 2019 року планував видати 60-денну візу громадянину арабського походження, що суперечить закону. І за це мав отримати 100 євро. Сам Шептелічі свою провину не визнав.

      Антикорупційні органи Молдови, згідно з чинним в країні законодавством, розпочали кримінальне провадження щодо Шептелічі за "фактом пасивної корупції". Якщо його визнають винним, Шептелічі заплатить штрафу (до 6 тисяч доларів США), а також його позбавлять права займати певні державні посади на строк до 5 років. Саме у цьому Шептелічі й вбачає, на його думку, "мету сфабрикованої справи".

      Що таке "хабар" в Україні? Хабарем в Україні вважається будь-яка сума (мінімальний розмір не визначено), сплачена за виконання чи невиконання посадових обов'язків.

      Кримінальний кодекс визначає такі види хабарів:
      – у значному розмірі (у 5 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто – від 85 гривень),
      – у великому розмірі (у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум, тобто від 3 тисяч 400 гривень),
      – в особливо великому розмірі (у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум, тобто 8 тисяч 500 гривень).

      За різні види хабарів – різні покарання. Наприклад, за отримання хабара у сумі від 1 тисячі 700 до 3 тисячі 400 гривень українець може бути позбавлений волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

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      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Одеси Молдова Хабар Корупція Гроші
      Джерело: 24 канал
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