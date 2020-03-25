Консультативна рада у межах ТКГ: рішення про її створення поки не ухвалюватимуть

На найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу не ухвалюватимуть рішення про створення так званої Консультативної ради. Участь у цьому органі мають брати й представники окупаційних адміністрацій Сходу України.

Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Інтерфакс-Україна.

Радимо ознайомитися Вирішальний Мінськ: відповідь на сім важливих питань про консультативну раду

ТКГ проходить у форматі відеоконференції, тому жодних рішень про створення підписано бути не може фізично. Більш того, безпосередньо рішення про створення може бути ухвалено після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони сьогодні тривають,

– зазначив він.

Зауважимо, що ТКГ щодо Донбасу зазвичай проходить у Мінську. Проте цього разу, 25 грудня, засідання групи пройде у режимі відеоконференції. Причина – пандемія коронавірусу у світі.

До слова, у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови, яким пропонують визнати неконституційним створення Консультативної ради у Мінську. Автори документу наголошують, що стороною перемовин може бути лише Росія як учасниця війни на Донбасі.

​Цікаво В "Слузі народу" назвали ідею вступити в перемовини з бойовиками спробою вийти з глухого кута

Новина доповнюється