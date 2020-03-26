Консультативна рада у межах ТКГ: що не так з ідеєю та кому це вигідно

У Мінську мали підписати остаточне рішення зі створення нового переговорного органу – так званої Консультативної ради. Попередньо, до неї мають увійти 20 членів: представники громадськості від окупованих територій і від неокупованих територій України. Що не так із цією ідеєю Офісу Президента та кому вона вигідна – читайте далі.

Про створення Консультативної ради 11 березня на засіданні тристоронньої контактної групи домовились керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації Президента Росії Дмитро Козак.

Читайте також Консультативна рада у межах ТКГ: рішення про її створення поки не ухвалюватимуть

"Ми говоримо про представників територій окремих районів Донецької і Луганської областей", – сказав тоді Єрмак.



Андрій Єрмак / Фото: detector.media

Остаточне рішення мали б підписати сьогодні. Та через карантин засідання запланували у форматі відеоконференції, тому підписати будь-які домовленості не зможуть фізично. Про це заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Ба більше, безпосередньо рішення про створення може бути прийнято після консультацій із Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони на сьогодні тривають,

– запевнив Резніков.

Та від самої ідеї створення Консультативної ради ніхто не відмовився. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що у переговорному процесі нічого не зміниться.



Дмитро Кулеба / Фото: menafn

"За столом сидітимуть представники українського суспільства, а з іншого боку представники теж українського суспільства, частина якого перебуває під російською окупацією. Там не сидітимуть серед цих 10 на 10 представники так званих ЛНР та ДНР", – сказав Дмитро Кулеба.

Така ідея вигідна Кремлю

Експерти вважають, що створення Консультативної ради за участі сепаратистів – лише російська ідея, яка нині не в інтересах України.



Володимир Путін / Фото: nbnews

"Це орган, який легітимізує насамперед вимогу про прямі перемовини між українською владою і лідерами бойовиків. Вони зможуть брати активну участь у законотворчому процесі щодо розробки закону про особливий статус Донбасу", – зауважив політичний експерт Сергій Постоловський.

За словами політолога, карантин може бути поштовхом для України, адже неможливість зібратися фізично у Мінську дає нам шанс відкинути ідею Консультативної ради.

Створення ради викликало суспільний резонанс

Проти такого переговорного майданчику виступили приблизно 50 депутатів від фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та групи "За майбутнє". Не згодні із домовленостями Єрмака і у президентській фракції.



Засідання тристоронньої контактної групи / Фото: скриншот з відео

Нардепи наголосили, що згідно з українським законодавством Росія є країною окупантом, тож зараз на території ОРДЛО діють окупаційні органи влади Росії. Усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також щодо припинення збройної агресії повинні вести винятково з Російською Федерацією.

Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише в тому разі, якщо вони призначені законними представниками України чи законними органами влади нашої держави.

Більше про те, що передбачатиме Консультативна рада читайте тут