Контент каналу "Дом" став серйознішим, – Ткаченко про мовлення на окупованих територіях

Раніше платформу іномовлення переформатували в мовлення для окупованих територій. Зараз телеканал "Дом", який транслюжться на окупованих Росією територіях України, показує певні результати.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю програми "Перші особи". Втім, він наголосив, що телеканалом "Дом" опікується Міністерство з реінтеграції на окупованих територіях.

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Однак зазначив, що зміни в кращу сторону, які відбуваються з медійним простором на окупованих територіях України, неможливо не помітити.

Я бачу трансформацію "Дому" впродовж цього (2021 – 24 канал) року в більш серйозний контент, який вони починають виробляти,

– зауважив Ткаченко.

Він також додав, що вони розширили своє мовлення, там є аналогові елементи, зокрема й мовлення через супутник. "Він запущений не тільки для "Дому", а і НСТУ радіомовлення на середніх хвилях на Крим та Донбас. Певний процес у цьому відбувається і він прогресує", – підкреслив міністр.

Про вплив каналу

Попри це, як вважає Ткаченко, цього впливу не достатньо. Річ у тім, як він сказав, на окупованій території Донбасу активно використовують не тільки посилення свого сигналу на наші території, але і блокування мовлення українських телеканалів, які добувають до тієї території.

"Ми маємо справу з достатньо потужною російською машиною інформаційної агресії. Саме тому ми говоримо про необхідність асиметричних дій у сфері протидії дезінформації, поширення медіаграмотності", – наголосив міністр.

Він вважає, що "тільки лупити своїм контентом на їхній – буде не достатньо". Тому варто враховувати застосування різних елементів протидії російській агресії, а не тільки мовлення телеканалу.

Але я думаю, що створення такого телеканалу – це на добро,

– підсумував він.

Дивіться повністю інтерв'ю з Ткаченком: відео

Що відомо про телеканал "Дом"

Джерело: Вікіпедія