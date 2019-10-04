Контракти на понад півмільярда доларів: Україна і Білорусь підписали важливі торговельні угоди

За підсумками засідання Українсько-Білоруської консультативної ради ділового співробітництва підприємства двох країн підписали контракти на більш ніж півмільярда доларів.

Цього року український уряд планує вийти на 8 мільярдів доларів товарообороту з Білоруссю.

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Білорусь – дуже важливий торговельний партнер України. За обсягами взаємної торгівлі в першому півріччі цього року вона посідає п'яте місце серед усіх країн світу (після Китаю, Росії, Німеччини та Польщі),

– заявив Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України під час Форуму регіонів.

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Відзначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Зустріч політиків відбулася в рамках другого Форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі. Вони обговорили питання двосторонніх відносин у сфері безпеки та економічного співробітництва.

Окрім цього, сьогодні відбудеться офіційна церемонія підписання двосторонніх документів між державами. А у самому кінці президенти оглянуть виставку великогабаритної сільськогосподарської техніки.

Що відомо про форум регіонів?Перший форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді його головними дійовими особами стали лідери двох держав Петро Порошенко та Олександр Лукашенко. Крім глав держав, участь у форумі взяли понад тисячу представників бізнесу та органів влади сусідніх країн. Перші мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію. Другий форму регіонів України та Білорусі триває протягом 3-4 жовтня 2019 року в українському Житомирі.

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