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      Контракти на понад півмільярда доларів: Україна і Білорусь підписали важливі торговельні угоди

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      Олександр Лукашенко і Володимир Зеленський
      Олександр Лукашенко і Володимир Зеленський / fakty.ua

      За підсумками засідання Українсько-Білоруської консультативної ради ділового співробітництва підприємства двох країн підписали контракти на більш ніж півмільярда доларів.

      Цього року український уряд планує вийти на 8 мільярдів доларів товарообороту з Білоруссю.

      Важливо: Зеленський провів зустріч з Лукашенком: головне

      Білорусь – дуже важливий торговельний партнер України. За обсягами взаємної торгівлі в першому півріччі цього року вона посідає п'яте місце серед усіх країн світу (після Китаю, Росії, Німеччини та Польщі),
      – заявив Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України під час Форуму регіонів.

      Актуально: Як економічний союз Росії та Білорусі вплине на Україну

      Відзначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Зустріч політиків відбулася в рамках другого Форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі. Вони обговорили питання двосторонніх відносин у сфері безпеки та економічного співробітництва.

      Окрім цього, сьогодні відбудеться офіційна церемонія підписання двосторонніх документів між державами. А у самому кінці президенти оглянуть виставку великогабаритної сільськогосподарської техніки.

      Що відомо про форум регіонів?Перший форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді його головними дійовими особами стали лідери двох держав Петро Порошенко та Олександр Лукашенко. Крім глав держав, участь у форумі взяли понад тисячу представників бізнесу та органів влади сусідніх країн. Перші мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію. Другий форму регіонів України та Білорусі триває протягом 3-4 жовтня 2019 року в українському Житомирі.

      Дивіться відео: про що говорили Зеленський і Лукашенко

       

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      Теги: Новини України Торгівля Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Джерело: 24 канал
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