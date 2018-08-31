Контрольний пункт "Новотроїцьке" на Донбасі відновив роботу

У п’ятницю, 31 серпня, з 6:00 відкрили контрольний пункт в’їзду-виїзду Новотроїцьке. Відповідне рішення у зв’язку с покращанням безпекової ситуації ухвалив командувач Об’єднаннях сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

24 канал повідомляв, що 29 серпня КПВВ "Новотроїцьке" закрили на в'їзд та виїзд через масштабну степову пожежу, а також – детонацію боєприпасів.

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Вогонь на полях поблизу контрольних постів "Березове 1" і "Березове 2" вдалося повністю ліквідувати спільними діями ДСНС, пожежних розрахунків підрозділів ЗСУ та прикордонників зі складу Об'єднаних сил.

"Пріоритетом для командування Об’єднаних сил є безпека громадян України, тому тепер, поборовши вогневу загрозу повністю, КПВВ "Новотроїцьке" відновлює контрольно-пропускні заходи", – зазначили у прес-центрі ООС.